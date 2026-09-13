Gigi Becali l-a comparat pe Karlo Muhar cu Mirel Rădoi și a susținut că mijlocașul croat este mai bun decât fostul căpitan al Stelei pe postul de „închizător”. Ionel Dănciulescu nu a fost însă de acord cu patronul FCSB.

„Eu nu o să fiu niciodată de acord cu această comparație, Muhar mai bun decât Mirel Rădoi. Cu toate că sunt jucători diferiți, din toate punctele de vedere. Muhar nu o să poată niciodată să se apropie de valoarea lui Mirel Rădoi”, a spus Dănciulescu, în direct la Digi Sport.

Ionel Dănciulescu: „Lixandru e mai defensiv decât Muhar”

Fostul atacant, care a fost coleg cu Rădoi la Steaua, consideră că Muhar are alte calități. „Lixandru e mai defensiv decât Muhar. Muhar este un jucător căruia îi place să atace foarte bine spațiile, să ajungă în fața porții”, a explicat Dănciulescu.

Karlo Muhar a semnat cu FCSB în această vară, din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de CFR Cluj. Transferul a fost întârziat din cauza situației contractuale a croatului la formația din Gruia.

Muhar avea restanțe salariale de primit de la CFR Cluj și a ajuns, în cele din urmă, la un acord cu fostul club pentru a putea semna cu FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit că mijlocașul a renunțat la o parte din banii pe care îi avea de primit pentru a putea pleca mai repede. DETALII AICI