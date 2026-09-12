Omul care l-a convins pe Gigi Becali să facă ultimul transfer la FCSB

Omul care l-a convins pe Gigi Becali să facă ultimul transfer la FCSB Fotbal intern Gigi Becali, patron FCSB / Foto: Captură PRO TV
SPORT.RO
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Finanțatorul roș-albaștrilor a explicat cine i-a ghidat decizia de a-l aduce pe Karlo Muhar la campioana României.

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Gigi Becali (68 de ani) a detaliat motivația din spatele transferului mijlocașului croat în vârstă de 30 de ani. Omul de afaceri s-a bazat pe o discuție purtată în trecut cu Gică Hagi (61 de ani), care i-a subliniat importanța folosirii unor jucători de calitate în centru.

„Cu Pițurcă nu sunt în relații bune, dar mi-au rămas lucrurile esențiale de la el, de 20 de ani. Fotbalistul trebuie să aibă forță și viteză. Mi-a rămas în cap. Apoi, mi-a rămas în cap cel mai important lucru de la Gică Hagi. Mi-a arătat cu mâna. Dacă la centrul terenului nu ai un fundaș central bun, un mijlocaș central și un atacant central, atunci nu ai fotbal.

Dacă nu ai axul central, la fotbal ești mort. Asta mi-a zis Gică și mi-a rămas în cap. Despre forță și viteză în benzi mi-a zis Pițurcă. Dar sfatul cel mai important e de la Hagi. De asta l-am luat pe Muhar, că e cel mai important în axul central”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

  • Gica hagi
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Cifrele lui Muhar și detaliile mutării

Karlo Muhar a fost prezentat oficial, miercuri, și va purta tricoul cu numărul 73. Mijlocașul se despărțise de CFR Cluj la începutul lunii august, după denunțarea unilaterală a contractului. Croatul a acceptat un salariu lunar de 20.000 de euro la FCSB, o reducere față de suma de 45.000 de euro pe care o încasa în Gruia. Totuși, fotbalistul a fost recompensat la semnătură cu o primă de instalare consistentă, în valoare de 250.000 de euro.

Evaluat la 1,2 milioane de euro, jucătorul de 1,90 metri a bifat până în prezent 390 de partide oficiale, marcând 36 de goluri și oferind 17 pase decisive. În perioada petrecută la CFR, a evoluat în 136 de jocuri, reușind 22 de goluri. Parcursul său profesional mai include prezențe pentru echipe precum Lech Poznan, Inter Zapresic, CSKA Sofia, Al-Orobah și Kayserispor.

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