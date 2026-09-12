Omul care l-a convins pe Gigi Becali să facă ultimul transfer la FCSB

Gigi Becali (68 de ani) a detaliat motivația din spatele transferului mijlocașului croat în vârstă de 30 de ani. Omul de afaceri s-a bazat pe o discuție purtată în trecut cu Gică Hagi (61 de ani), care i-a subliniat importanța folosirii unor jucători de calitate în centru.

„Cu Pițurcă nu sunt în relații bune, dar mi-au rămas lucrurile esențiale de la el, de 20 de ani. Fotbalistul trebuie să aibă forță și viteză. Mi-a rămas în cap. Apoi, mi-a rămas în cap cel mai important lucru de la Gică Hagi. Mi-a arătat cu mâna. Dacă la centrul terenului nu ai un fundaș central bun, un mijlocaș central și un atacant central, atunci nu ai fotbal.

Dacă nu ai axul central, la fotbal ești mort. Asta mi-a zis Gică și mi-a rămas în cap. Despre forță și viteză în benzi mi-a zis Pițurcă. Dar sfatul cel mai important e de la Hagi. De asta l-am luat pe Muhar, că e cel mai important în axul central”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.