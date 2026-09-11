După mai multe zile în care înregistrarea transferului a fost blocată de situația de la CFR Cluj, Muhar a devenit oficial jucătorul FCSB-ului. Vineri, 11 septembrie, fotbalistul a fost trecut pe lista LPF.

Muhar i-a luat locul lui Siyabonga Ngezana, care continuă recuperarea după accidentarea suferită la menisc. Fundașul sud-african nu va mai evolua pentru FCSB în 2026, astfel că oficialii clubului au decis să elibereze un loc pentru noua achiziție.

Karlo Muhar poate debuta cu Petrolul

FCSB avea deja 13 jucători străini pe lista LPF, limita permisă de regulamentul SuperLigii. Prin scoaterea lui Ngezana, campioana poate utiliza acum noul mijlocaș croat în competiția internă.

Karlo Muhar poate fi convocat pentru partida dintre FCSB și Petrolul, programată luni, 14 septembrie, de la ora 21:00. Meciul va fi transmis în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Andre Duarte, Dylan Batubinsika, Juri Cisotti, Meriton Korenica, Risto Radunovic, Ronny Labonne, Arnold Garita, Eddy Gnahore, Joyskim Dawa, Aymen Boutoutaou, Joao Paulo, Ofri Arad și Karlo Muhar sunt cei 13 străini aflați acum pe lista LPF.