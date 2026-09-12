L-a refuzat pe Gigi Becali! Motivul pentru care Adrian Ilie nu a vrut să vină la FCSB

FCSB nu a traversat o perioadă bună în ultimele două sezoane, iar în stagiunea trecută a reușit să spele rușinea ratării play-off-ului cu calificarea în preliminariile Conference League.
Roș-albaștrii au fost eliminați însă rușinos de Auda în turul doi de calificarea în faza ligii din Conference League, după 3-7 la general cu echipa din Letonia.
De ce l-a refuzat Adrian Ilie pe Gigi Becali
După dezastrul din stagiunea trecută, Gigi Becali a vrut să facă mai multe schimbări în cadrul clubului, iar una dintre aceasta a fost să înființeze un departament de scouting, unde și-a dorit să îl aducă pe Adrian Ilie.
Cu toate că fostul component al Generației de Aur a spus că nu a avut probleme cu Gigi Becali pe perioada colaborării cu el în perioada 2007-2008, când Ilie a ocupat funcția de manager sportiv la FCSB, acesta a refuzat.
Adrian Ilie a explicat motivele pentru care nu a acceptat în cele din urmă propunerea venită de la patronul fostei campioane a României.
„Am lucrat la FCSB și a fost suficient, am văzut cum stau lucrurile. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu Gigi, dar am hotărât că e mai bine să mă ocup de afaceri.
(n.r. Ai avut și o ofertă recentă de la Gigi Becali) Am discutat cu el, da! Mi-ar ocupa foarte mult timp, iar eu nu am timp să stau la birou. Din punctul meu de vedere, dacă lucrezi într-un club de fotbal trebuie să fii prins de la 9 dimineața la 21. Plus weekendurile în care trebuie să stai cu echipa”, a spus Adrian Ilie, conform iAMsport.ro.
Gigi Becali, discuție cu Dan Petrescu
În urmă cu doar câteva zile, patronul FCSB a susținut că Marius Baciu și-a pierdut autoritate asupra jucătorilor în vestiar, motiv pentru care a luat decizia de a-l schimba din funcție, totuși, în urma intervenției fanilor, Gigi Becali a fost de acord să-i mai ofere o șansă, antrenorul având ca obiectiv câștigarea a cel puțin patru puncte până la pauza competițională.
În ciuda acordului cu fanii, omul de afaceri caută în continuare un înlocuitor pentru Marius Baciu, iar printre preferații săi se numără: Ianis Zicu, Marius Șumudică și Dan Petrescu.
În ceea ce-l privește pe cel din urmă, Gigi Becali a dezvăluit că a discutat cu el, însă problemele de sănătate îl împiedică pe cel supranumit „Bursucul” să preia banca tehnică a fostei campioane. Totuși, antrenorul s-a arătat dispus să colaboreze cu patronul FCSB de la distanță.
„Dan Petrescu a luat campionate și campionate. Mi-a și zis: 'Eu dacă vin, eu nu am mare nevoie de bani, eu am bani destui, nu mă interesează'... dar a zis așa: 'Oricând poți să mă suni să îți dau o părere'. Mi-a zis cu atacanții, că am luat la ora asta, peste Craiova, de ce: 'Meriton Korenica și Karlo Muhar erau doi jucători pe care eu oriunde mă duceam îi luam cu mine. Le-am spus că oriunde mă duc, îi ia. Iar Drăguș...' și părerea mea este că e cel mai puternic atacant din România”, a spus Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.
Rămâne de văzut pe cine va alege în cele din urmă Gigi Becali. Nu este exclus nici ca Marius Baciu să continue pe banca FCSB dacă își va îndeplini obiectivul pe termen scurt: patru puncte în următoarele două meciuri. Primul duel de foc va fi cu Petrolul (locul 3), luni.
FCSB ocupă locul 6 în clasamentul Superligii, cu 11 puncte, nouă mai puține decât liderul Dinamo, care are însă un meci mai mult disputat.