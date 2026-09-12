L-a refuzat pe Gigi Becali! Motivul pentru care Adrian Ilie nu a vrut să vină la FCSB

FCSB nu a traversat o perioadă bună în ultimele două sezoane, iar în stagiunea trecută a reușit să spele rușinea ratării play-off-ului cu calificarea în preliminariile Conference League.

Roș-albaștrii au fost eliminați însă rușinos de Auda în turul doi de calificarea în faza ligii din Conference League, după 3-7 la general cu echipa din Letonia.

De ce l-a refuzat Adrian Ilie pe Gigi Becali

După dezastrul din stagiunea trecută, Gigi Becali a vrut să facă mai multe schimbări în cadrul clubului, iar una dintre aceasta a fost să înființeze un departament de scouting, unde și-a dorit să îl aducă pe Adrian Ilie.

Cu toate că fostul component al Generației de Aur a spus că nu a avut probleme cu Gigi Becali pe perioada colaborării cu el în perioada 2007-2008, când Ilie a ocupat funcția de manager sportiv la FCSB, acesta a refuzat.

Adrian Ilie a explicat motivele pentru care nu a acceptat în cele din urmă propunerea venită de la patronul fostei campioane a României.

„Am lucrat la FCSB și a fost suficient, am văzut cum stau lucrurile. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu Gigi, dar am hotărât că e mai bine să mă ocup de afaceri.

(n.r. Ai avut și o ofertă recentă de la Gigi Becali) Am discutat cu el, da! Mi-ar ocupa foarte mult timp, iar eu nu am timp să stau la birou. Din punctul meu de vedere, dacă lucrezi într-un club de fotbal trebuie să fii prins de la 9 dimineața la 21. Plus weekendurile în care trebuie să stai cu echipa”, a spus Adrian Ilie, conform iAMsport.ro.