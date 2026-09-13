Lovitură de proporții pregătită de Gigi Becali! Arabii numără bani pentru starul FCSB

Al-Okhdood , grupare din liga a doua saudită, a insistat pentru transferul fotbalistului. Arabii au inițiat negocierile oferind aproximativ un milion de euro, ridicând ulterior miza la 1,3 milioane și, în final, la 1,5 milioane de euro. De asemenea, a existat și un interes din Egipt, materializat printr-o ofertă de 1,2 milioane de euro. Cu perioada de transferuri din Arabia Saudită încheiată pe 5 septembrie, mutarea este blocată momentan, dar jucătorul rămâne sub monitorizare.

Evoluțiile solide în tricoul fostei campioane și prezența la Cupa Mondială l-au transformat pe Joao Paulo în piesa principală de export a FCSB . Sosit la începutul anului 2026 de la Oțelul, mijlocașul din Capul Verde s-a impus rapid în lotul bucureștenilor, iar ofertele nu au întârziat să apară pe parcursul acestei veri.

Suma cerută pentru o viitoare mutare

Gigi Becali nu a fost de acord cu propunerile primite, dorind să primească în schimbul lui Joao Paulo nu mai puțin de 3 milioane de euro. Finanțatorul roș-albaștrilor a explicat strategia sa, subliniind că așteaptă un profit considerabil pentru a ceda un om de bază.

„Da, e adevărat. Nu am stabilit niciun preț, dar eu nu sunt cioflingar. Eu nu iau jucători cu 300.000 de euro și îi dau cu 1,2 milioane de euro. Eu nu fac afaceri de 900.000 de euro sau mai știu eu cât. Eu ori iau milioane, ori pierd toți banii. Ați înțeles? Deci cam asta e situația”, a spus Gigi Becali, potrivit Digisport.

FCSB a făcut câteva transferuri interesante în această vară, aducând jucători precum Ronny Labonne, Dylan Batubinsika, Denis Drăguș sau Karlo Muhar și despărțindu-se în același timp de nume importante ca Darius Olaru, Florin Tănase și Daniel Bîrligea.