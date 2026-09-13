Lovitură de proporții pregătită de Gigi Becali! Arabii numără bani pentru starul FCSB

Lovitură de proporții pregătită de Gigi Becali! Arabii numără bani pentru starul FCSB Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mijlocașul Joao Paulo va rămâne la FCSB cel puțin până în iarnă, după ce Gigi Becali a respins propuneri din Arabia Saudită și Egipt.

TAGS:
Gigi BecaliFSCBjoao paulo
Din articol

Evoluțiile solide în tricoul fostei campioane și prezența la Cupa Mondială l-au transformat pe Joao Paulo în piesa principală de export a FCSB. Sosit la începutul anului 2026 de la Oțelul, mijlocașul din Capul Verde s-a impus rapid în lotul bucureștenilor, iar ofertele nu au întârziat să apară pe parcursul acestei veri.

Al-Okhdood, grupare din liga a doua saudită, a insistat pentru transferul fotbalistului. Arabii au inițiat negocierile oferind aproximativ un milion de euro, ridicând ulterior miza la 1,3 milioane și, în final, la 1,5 milioane de euro. De asemenea, a existat și un interes din Egipt, materializat printr-o ofertă de 1,2 milioane de euro. Cu perioada de transferuri din Arabia Saudită încheiată pe 5 septembrie, mutarea este blocată momentan, dar jucătorul rămâne sub monitorizare.

Suma cerută pentru o viitoare mutare

Gigi Becali nu a fost de acord cu propunerile primite, dorind să primească în schimbul lui Joao Paulo nu mai puțin de 3 milioane de euro. Finanțatorul roș-albaștrilor a explicat strategia sa, subliniind că așteaptă un profit considerabil pentru a ceda un om de bază.

„Da, e adevărat. Nu am stabilit niciun preț, dar eu nu sunt cioflingar. Eu nu iau jucători cu 300.000 de euro și îi dau cu 1,2 milioane de euro. Eu nu fac afaceri de 900.000 de euro sau mai știu eu cât. Eu ori iau milioane, ori pierd toți banii. Ați înțeles? Deci cam asta e situația”, a spus Gigi Becali, potrivit Digisport.

FCSB a făcut câteva transferuri interesante în această vară, aducând jucători precum Ronny Labonne, Dylan Batubinsika, Denis Drăguș sau Karlo Muhar și despărțindu-se în același timp de nume importante ca Darius Olaru, Florin Tănase și Daniel Bîrligea.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Romsilva a scos la vânzare două milioane de metri cubi de lemn de foc. Cât plătește o familie pentru iarnă
Romsilva a scos la vânzare două milioane de metri cubi de lemn de foc. Cât plătește o familie pentru iarnă
ARTICOLE PE SUBIECT
Omul care l-a convins pe Gigi Becali să facă ultimul transfer la FCSB
Omul care l-a convins pe Gigi Becali să facă ultimul transfer la FCSB
L-a refuzat pe Gigi Becali! Motivul pentru care Adrian Ilie nu a vrut să vină la FCSB
L-a refuzat pe Gigi Becali! Motivul pentru care Adrian Ilie nu a vrut să vină la FCSB
Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”
Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”
ULTIMELE STIRI
Pancu, epuizat după Rapid - Voluntari: "Am spart niște lucruri prin vestiar! Se poate ajunge și în play-out, sunt îngrijorat"
Pancu, epuizat după Rapid - Voluntari: "Am spart niște lucruri prin vestiar! Se poate ajunge și în play-out, sunt îngrijorat"
Sunderland - Arsenal 0-2 | „Tunarii”, victorie la Sunderland: Bruno Guimaraes a înscris o „rachetă” (VOYO)
Sunderland - Arsenal 0-2 | „Tunarii”, victorie la Sunderland: Bruno Guimaraes a înscris o „rachetă” (VOYO)
Ce a spus Olimpiu Morțan despre naționala României, după o prestație excelentă în Rapid - Voluntari 2-1
Ce a spus Olimpiu Morțan despre naționala României, după o prestație excelentă în Rapid - Voluntari 2-1
Reacția lui Florin Pîrvu, după ce a ratat la mustață un rezultat pozitiv cu Rapid
Reacția lui Florin Pîrvu, după ce a ratat la mustață un rezultat pozitiv cu Rapid
Rațiu, decisiv la golul lui Rayo de pe Bernabeu! Cum i-a suflat mingea lui Vinicius
Rațiu, decisiv la golul lui Rayo de pe Bernabeu! Cum i-a suflat mingea lui Vinicius
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”

Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”

Gigi Becali și-a dat acordul pentru noul antrenor de la FCSB! Urmează testul decisiv: ”I-am spus să vorbească cu el!”

Gigi Becali și-a dat acordul pentru noul antrenor de la FCSB! Urmează testul decisiv: ”I-am spus să vorbească cu el!”

Bogdan Stoica, fără vreo șansă în fața rusului Baklanov la Tokyo în K-1 World Max, LIVE pe VOYO!

Bogdan Stoica, fără vreo șansă în fața rusului Baklanov la Tokyo în K-1 World Max, LIVE pe VOYO!

Răspuns final pentru Ianis Hagi! Anunțul israelienilor

Răspuns final pentru Ianis Hagi! Anunțul israelienilor

Campionul cu FCSB din 2025 s-a despărțit de echipa lui Gigi Becali și a debutat astăzi la Dinamo!

Campionul cu FCSB din 2025 s-a despărțit de echipa lui Gigi Becali și a debutat astăzi la Dinamo!

Florin Prunea a numit următorul antrenor care va fi dat afară: „Mai are o etapă”

Florin Prunea a numit următorul antrenor care va fi dat afară: „Mai are o etapă”



Recomandarile redactiei
Pancu, epuizat după Rapid - Voluntari: "Am spart niște lucruri prin vestiar! Se poate ajunge și în play-out, sunt îngrijorat"
Pancu, epuizat după Rapid - Voluntari: "Am spart niște lucruri prin vestiar! Se poate ajunge și în play-out, sunt îngrijorat"
Sunderland - Arsenal 0-2 | „Tunarii”, victorie la Sunderland: Bruno Guimaraes a înscris o „rachetă” (VOYO)
Sunderland - Arsenal 0-2 | „Tunarii”, victorie la Sunderland: Bruno Guimaraes a înscris o „rachetă” (VOYO)
Rațiu, decisiv la golul lui Rayo de pe Bernabeu! Cum i-a suflat mingea lui Vinicius
Rațiu, decisiv la golul lui Rayo de pe Bernabeu! Cum i-a suflat mingea lui Vinicius
Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”
Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”
Ce a spus Olimpiu Morțan despre naționala României, după o prestație excelentă în Rapid - Voluntari 2-1
Ce a spus Olimpiu Morțan despre naționala României, după o prestație excelentă în Rapid - Voluntari 2-1
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Bîrligea, "urecheat" de Basarab Panduru chiar dacă a marcat cu Oțelul! Ce i-a reproșat fostul stelist
Bîrligea, "urecheat" de Basarab Panduru chiar dacă a marcat cu Oțelul! Ce i-a reproșat fostul stelist
Darius Olaru a explicat cazul "Căpriorii": "Îţi vine să faci glume!"
Darius Olaru a explicat cazul "Căpriorii": "Îţi vine să faci glume!"
Atacant din străinătate pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul
Atacant din străinătate pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul
E gata! FCSB plătește 600.000 de euro pentru al treilea transfer al iernii
E gata! FCSB plătește 600.000 de euro pentru al treilea transfer al iernii
CITESTE SI
Ilie Bolojan: „E timpul pentru decizii”. Premierul interimar avertizează asupra costurilor blocajului politic

stirileprotv Ilie Bolojan: „E timpul pentru decizii”. Premierul interimar avertizează asupra costurilor blocajului politic

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Un Audi RS4 a stat 18 ani nefolosit într-un garaj și a ajuns să valoreze o avere. Are doar 19.600 de kilometri la bord

stirileprotv Un Audi RS4 a stat 18 ani nefolosit într-un garaj și a ajuns să valoreze o avere. Are doar 19.600 de kilometri la bord

Romsilva a scos la vânzare două milioane de metri cubi de lemn de foc. Cât plătește o familie pentru iarnă

stirileprotv Romsilva a scos la vânzare două milioane de metri cubi de lemn de foc. Cât plătește o familie pentru iarnă

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!