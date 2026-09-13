Gabi Tamaș a numit favorita din Superligă: „Se luptă cu ea singură la titlu, joacă un fotbal extraordinar”

Tamaș a apreciat, de asemenea, că Universitatea Craiova este echipa cea mai apropiată de a fi contracandidata „câinilor” în confruntarea pentru supremația din fotbalul românesc.

În opinia fostului fundaș central, în momentul de față, Dinamo „se luptă cu ea singură la titlu”, practicând un „fotbal extraordinar”.

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„Foarte bine arată clasamentul cu Dinamo în față. Se luptă cu ea singură la titlu, că joacă un fotbal extraordinar. Celelalte echipe sunt puțin căzute, în afară de Craiova, care joacă un fotbal foarte bun.

Surprize au fost și vor mai exista. Mingea e în terenul lor și, dacă o țin tot așa, cred că vor câștiga titlul”, a declarat Gabi Tamaș, sâmbătă, după ce a participat la un meci demonstrativ de baschet.

Dinamo, lider în Superligă

După ce a învins-o vineri cu 3-1 pe Csikszereda la Miercurea Ciuc, Dinamo și-a consolidat poziția de lider, ajungând la 20 de puncte în clasament.

Poziția secundă este ocupată de Rapid, aflată la două „lungimi” distanță de rivala concitadină.