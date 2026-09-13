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Deși a avut un start bun de sezon la FCSB, după ce în ultimii ani s-a aflat într-un con de umbră, Octavian Popescu speră să primească mai multe minute din partea fostului antrenor de la FCSB și să revină la forma de odinioară.

”E un moment important pentru cariera lui. Lăsând gluma la o parte, el e într-un moment critic. Vârsta este încă bună. El spune: <<Domn-le, mi-am dat restart, am jucat în ultimele meciuri>>. Ok, dar... De ce te dă dacă erai într-o formă bună? Dacă ești într-o formă bună, nu caută clubul acolo. De ce aduce acolo unde are unul foarte bun și cu vârstă bună?”, a spus Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.

Cristi Pulhac a venit cu un potențial răspuns la întrebarea colegului său de platou. Fostul dinamovist crede că motivul pentru plecarea lui Octavian Popescu în Grecia este faptul că Denis Drăguș a semnat cu FCSB, astfel că ”fosta perlă” a lui Gigi Becali nu ar mai fi avut loc în echipă.

”Acum a venit Drăguș... Cum e patronul lui FCSB, dacă ai ocazia să îl aduci pe Drăguș, nu mai contează cine e în partea aia acolo, sincer”, a spus Pulhac.

Niță crede însă că acest lucru nu se aplică atunci când vine vorba de la FCSB, iar fostul rapidist a dat un exemplu concret: ”Ia gândește-te, când îi aveai în vestiar pe Coman și pe Tănase și venea patronul și zicea: <<Joacă Tavi!>>. Vezi? Și pe ăia lua bani! Și Drăguș poate să joace și vârf”, a răspuns Niță.