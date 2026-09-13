VIDEO EXCLUSIV Decizia lui Gigi Becali, comentată după plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB: ”E într-un moment critic!”

Decizia lui Gigi Becali, comentată după plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB: ”E într-un moment critic!” Superliga
SPORT.RO
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Octavian Popescu a plecat în cursul zilei de duminică din București cu destinația Grecia.

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Octavian PopescuFCSBRobert NitaCristi Pulhac
Din articol

Fotbalistul de 23 de ani merge sub formă de împrumut la Levadiakos, echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Robert Niță: ”Octavian Popescu este într-un moment critic!”

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Deși a avut un start bun de sezon la FCSB, după ce în ultimii ani s-a aflat într-un con de umbră, Octavian Popescu speră să primească mai multe minute din partea fostului antrenor de la FCSB și să revină la forma de odinioară.

E un moment important pentru cariera lui. Lăsând gluma la o parte, el e într-un moment critic. Vârsta este încă bună. El spune: <<Domn-le, mi-am dat restart, am jucat în ultimele meciuri>>. Ok, dar... De ce te dă dacă erai într-o formă bună? Dacă ești într-o formă bună, nu caută clubul acolo. De ce aduce acolo unde are unul foarte bun și cu vârstă bună?”, a spus Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.

Cristi Pulhac a venit cu un potențial răspuns la întrebarea colegului său de platou. Fostul dinamovist crede că motivul pentru plecarea lui Octavian Popescu în Grecia este faptul că Denis Drăguș a semnat cu FCSB, astfel că ”fosta perlă” a lui Gigi Becali nu ar mai fi avut loc în echipă.

Acum a venit Drăguș... Cum e patronul lui FCSB, dacă ai ocazia să îl aduci pe Drăguș, nu mai contează cine e în partea aia acolo, sincer”, a spus Pulhac.

Niță crede însă că acest lucru nu se aplică atunci când vine vorba de la FCSB, iar fostul rapidist a dat un exemplu concret: ”Ia gândește-te, când îi aveai în vestiar pe Coman și pe Tănase și venea patronul și zicea: <<Joacă Tavi!>>. Vezi? Și pe ăia lua bani! Și Drăguș poate să joace și vârf”, a răspuns Niță.

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