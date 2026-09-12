Ce a făcut Daniel Bîrligea împotriva echipei patronate de Dan Șucu

Oaspeţii au deschis scorul pe stadionul Luigi Ferraris, în minutul 14, prin Giorgi Kvernadze, iar gazdele au obţinut un penalti pe finalul primei reprize, ratat însă de Lorenzo Colombo, în minutul 45+1.

„Grifonii” au egalat, totuşi, în minutul 50, prin Johan Vasquez, şi rezultatul de egalitate s-a menţinut pe tabelă. Gazdele au avut un jucător eliminat, chiar pe marcatorul golului, Vasquez, în minutul 86, iar Genoa – Frosinone s-a încheiat 1-1.

La oaspeţi, Daniel Bîrligea a rămas pe banca rezervelor.

În clasament, Frosinone e a cincea, cu 7 puncte, în timp ce Genoa a reuşit să obţină primul punct şi este pe locul 19 în Serie A, scrie News.ro.