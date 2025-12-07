Etapele trec, FCSB rămâne în afara play-off-ului. Și, totuși, patronul echipei visează cai verzi pe pe pereți! Cel puțin, dacă ne uităm la clasamentul Superligii, în acest moment.

După remiza albă de pe Arena Națională, campioana ultimelor două ediții e la 2 puncte de play-off – obiectiv realizabil în cele 11 runde rămase – și la 13 puncte (!) de liderul Rapid, care are și un meci mai puțin disputat. În ciuda acestei situații, Gigi Becali o „vede“ pe FCSB campioană. Asta a anunțat el, în cadrul intervenției sale telefonice, la Digi Sport.

„La început, în primele 20 de minute, cei de la Dinamo ne-au dominat. Dar știam că nu vor ține pasul. Au avut și o bară. Rezultatul e corect. Dar cum să fiu mulțumit, dacă cel mai bun de pe teren a fost Toma?! Felicitări, Ilie Dumitrescu, pentru că e un fin cunoscător al fenomenului. N-am avut mijloc. Șut nu mai câștigă niciun duel. Și lui Lixandru îi e frică. Dacă n-ai centrul terenului, atunci e greu să joci fotbal. N-am avut doi jucători, care sunt cei mai buni din România: David Miculescu și Bîrligea. Ca atare, e greu să câștigi. Nici n-am avut soluții“, a spus Becali.

După această „radiografie“, cât de cât echilibrată, a început delirul omului de afaceri.

„Ăsta e situația! Campioni vom fi (n.r. – râde). Chiar cred în asta! Nu e foarte greu, de fapt. Stai că nu s-a terminat nimic. Play-off? Sunt două puncte acum. Mare lucru! Pentru locul 1, dacă mâine am intra în play-off, am fi la 7 puncte distanță. De asta spun: campioni vom fi, campioni vom fi, Steaua București (n.r. – a cântat, răzând)“, a spus Gigi Becali.

Când moderatorul emisiunii l-a atenționat că FCSB nu e Steaua, potrivit unei decizii judecătorești, latifundiarul din Pipera a reacționat, în stilul său caracteristic.

„Eu zic ce vreau eu! Bîrligea și Miculescu o să ne facă pe noi campioni!“, a insistat Becali.

