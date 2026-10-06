Ediția de luni, 5 octombrie, a emisiunii „Fața la Joc!” l-a avut pe Mihai Pintilii ca invitat. Acesta a discutat preț de o oră și jumătate cu moderatorii Costin Ștucan și Cătălin Oprișan.

Revenit în România, Mihai Pintilii este gata să antreneze

Până în luna martie a acestui an, la cârma FCSB erau Mihai Pintilii și Elias Charalambous, cei doi cucerind nu mai puțin de patru trofee în ultimii trei ani la formația patronată de Gigi Becali.

După experiența la echipa patronată de Gigi Becali, cuplul de antrenori a ales o nouă aventură: Levadiakos. Totuși, Mihai Pintilii a demisionat după primele etape din campionatul grec.

Întrebat despre când va antrena din nou, Mihai Pintilii nu a stat pe gânduri și a transmis că este gata de un alt proiect. Totuși, acesta nu a vorbit cu nicio persoană de la FCSB.

Cu un CV important, tehnicianul nu va accepta orice ofertă. Condiția pusă de Mihai Pintilii este ca echipa să se afle în preajma Bucureștiului. Motivul? Dorește să fie aproape de familie, acesta fiind și raționamentul pentru care a demisionat de la Levadiakos.

„Să sperăm că în următoarea perioadă mă veți vedea la o echipă. Nu am primit nicio ofertă. Nu a fost nicio vorbă, nicio discuție. Nu am vorbit cu Reghe, cu nimeni din club. Merg la baza FCSB, îmi duc băiatul la antrenamente.

Nu știu când mă vedeți antrenând. Nu mi-am făcut planuri, poate fi mâine sau poimâine. Mâine daca iau oferta, mă duc, doar să nu fie departe de București”, a declarat Mihai Pintilii la „Fața la Joc!”.