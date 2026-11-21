Campioana CS Gloria Bistriţa a fost învinsă de HC Dunărea Brăila cu scorul de 28-27 (16-15), vineri seara, în Sala Danubius, într-un meci din etapa a 11-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.

Dunărea Brăila - Gloria Bistrița 28-27

Gloria a suferit primul său eşec în această ediţie a Ligii Naţionale, după zece victorii consecutive.

Golul victoriei a fost marcat de Mihaela Mihai, cu 21 de secunde înainte de final, într-un meci în care Dunărea a condus în cea mai mare parte a timpului.

Mihaela-Andreea Mihai a marcat 9 goluri pentru gazde, iar Maria Diana Lixăndroiu a înscris 7, în timp ce portarul Bianca Tomina Curmenţ a avut 12 intervenţii.

Nina Engel şi Johanna Reichert au înscris câte 7 goluri pentru Gloria.

CSM București a trecut fără probleme de HC Zalău

CSM Bucureşti a trecut de HC Zalău cu 31-20, în Sala Apollo, condusă de Kristina Sirum Novak (8 goluri).

Nou-promovata CSM Târgu Mureş a obţinut a doua sa victorie, una neaşteptată, în duelul cu SCM Universitatea Craiova, scor 29-27 (15-15). Andreea Loredana Prescură a înscris 8 goluri pentru CSM, iar Valentina Duilo a reuşit 7.

SCM Râmnicu Vâlcea a învins-o în deplasare pe CSM Slatina, cu 33-28, Grace Lydia Zaadi Deuna şi Zoe Sprengers remarcându-se cu câte 5 goluri de la învingătoare.

În alt meci, CSM Corona Braşov a dispus de CSM Iaşi 2020 cu 30-27, în deplasare.

Clasamentul din Liga Florilor

1. CS Gloria Bistriţa 20 puncte

2. CSM Bucureşti 19

3. SCM Râmnicu Vâlcea 17

4. HC Dunărea Brăila 16

5. SCM Universitatea Craiova 15

6. CS Rapid Bucureşti 15

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Info: Agerpres

Foto: Dunărea Brăila / Nedelcu Ionuț