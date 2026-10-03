GALERIE FOTO Cum au fost surprinși fotbaliștii de la FCSB cu o săptămână înaintea debutului lui Laurențiu Reghecampf

Cum au fost surprinși fotbaliștii de la FCSB cu o săptămână înaintea debutului lui Laurențiu Reghecampf Superliga Foto: FCSB (Facebook).
Alexandru Hațieganu
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Debutul celui de-al treilea mandat al lui Laurențiu Reghecampf la FCSB va avea loc peste o săptămână. Oțelul Galați se va deplasa pe Arena Națională, sâmbătă, pe 10 octombrie. 

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FCSBLaurentiu ReghecampfSuperligaSuperliga Romaniei
Din articol

Reghecampf tratează cu maximă seriozitate confruntarea împotriva clubului gălățean. Imaginile postate de FCSB, pe rețelele sociale, l-au surprins pe antrenor concentrat în timp ce le explica elevilor săi ce trebuie să facă la antrenament.  

Laurențiu Reghecampf, în gardă înainte de FCSB - Oțelul Galați

La rândul lor, jucătorii par să fi înțeles ce au de făcut. Miculescu & co. au fost fotografiați în timp ce se antrenau, iar efortul pare să le fi șters zâmbetul de pe buze de altădată.

Antrenament FCSB

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De altfel, FCSB traversează una dintre cele mai slabe perioade din propria istorie. Echipa a ajuns pe locul 11 în Superligă, după patru înfrângeri și doar un egal în precedentele cinci confruntări. 

Reghecampf, un antrenor care a scris istorie la FCSB

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a pregătit-o pe FCSB în alte două mandate: mai 2012 - mai 2014 și decembrie 2015 - mai 2017. 

În prima sa perioadă, Reghecampf a cucerit de două ori Liga 1, o dată Supercupa României și o dată Cupa Ligii. A ajuns până în optimile Europa League, unde a fost eliminat de Chelsea, și s-a calificat în grupele Champions League. 

Mandatul secund al tehnicianului a fost lipsit de trofee și a adus doar o calificare în faza grupelor din Europa League. 

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