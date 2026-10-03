La rândul lor, jucătorii par să fi înțeles ce au de făcut. Miculescu & co. au fost fotografiați în timp ce se antrenau, iar efortul pare să le fi șters zâmbetul de pe buze de altădată.

Reghecampf tratează cu maximă seriozitate confruntarea împotriva clubului gălățean. Imaginile postate de FCSB , pe rețelele sociale, l-au surprins pe antrenor concentrat în timp ce le explica elevilor săi ce trebuie să facă la antrenament.

De altfel, FCSB traversează una dintre cele mai slabe perioade din propria istorie. Echipa a ajuns pe locul 11 în Superligă, după patru înfrângeri și doar un egal în precedentele cinci confruntări.

Reghecampf, un antrenor care a scris istorie la FCSB

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a pregătit-o pe FCSB în alte două mandate: mai 2012 - mai 2014 și decembrie 2015 - mai 2017.

În prima sa perioadă, Reghecampf a cucerit de două ori Liga 1, o dată Supercupa României și o dată Cupa Ligii. A ajuns până în optimile Europa League, unde a fost eliminat de Chelsea, și s-a calificat în grupele Champions League.

Mandatul secund al tehnicianului a fost lipsit de trofee și a adus doar o calificare în faza grupelor din Europa League.