Petru Popescu este noul jucător al lui FCSB - transferul a fost anunțat oficial doar de Petrocub Hîncești, clubul actual al atacantului moldovean:

”Atacantul Petru Popescu va evolua începând din luna ianuarie 2027 la FCSB! El a semnat un contract pe o durată de doi ani cu multipla campioană a României.

Petru Popescu are 24 de ani și s-a transferat la Petrocub la începutul anului trecut. În această perioadă, el a marcat 23 de goluri în 52 de partide în Liga 7777. 15 dintre ele le-a înscris în sezonul 2025-2026, când Petrocub a devenit campioană, iar Petru a terminat pe locul 2 în clasamentul golgheterilor!

Alte două goluri spectaculoase le-a marcat în preliminariile Ligii Campionilor și Conference League, contra echipelor Egnatia și Borac, iar în Cupa Moldovei și-a trecut de trei ori numele pe lista marcatorilor.

În acest an, Petru Popescu a debutat pentru naționala Moldovei, reușind patru goluri în 10 partide. Trei din ele le-a marcat în poarta Kazahstanului în Liga Națiunilor”.

Popescu la peste 300 km/h: ”Prietenul meu era șocat”

La începutul anului, Popescu recunoștea că are o pasiune periculoasă:

”Totul a fost spontan. Eu și prietenul meu întârziam la o întâlnire, el mi-a zis că nu o să ajungem la timp, eu i-am răspuns că ba da. Am făcut și un pariu, simbolic. Așa că am vrut să câștig pariul, am ajuns mai întâi la 200 km/h, apoi am accelerat până la 300 km/h, prietenul meu era șocat și a filmat. Nu i-a venit să creadă că a fost real, apoi a postat pe TikTok. Viteza arăta 318 sau 322 km/h, nu-mi aduc aminte exact (n.r. - 321 km/h), era pe drumul de la Dumbrava spre Dănceni”.

”Comentariile au fost atât de răutăcioase încât mi-am șters chiar și contul de pe TikTok”, a recunoscut Popescu pentru MoldFootball după ”momentul” demn de Formula 1.

Ulterior, Popescu a fost amendat de club, dar nu pentru viteză, evident, ci pentru că a condus noaptea în loc să se odihnească!

De ce l-a transferat Becali la FCSB

Gigi Becali a anunțat zilele trecute faptul că l-a transferat pe Petru Popescu, atacantul celor de la Petrocub Hîncești.

Patronul de la FCSB a plătit 250.000 de euro pentru Petru Popescu, iar Gigi Becali a recunoscut că nu s-a consultat cu nimeni când a venit vorba despre această mutare.

De fapt, finanțatorul roș-albaștrilor că l-a transferat pe Petru Popescu la FCSB din două motive. În primul rând, a contat faptul că fotbalistul este creștin ortodox, iar apoi pentru că a fost impresionat de un gol marcat recent la naționala Moldovei de fotbalistul de la Petrocub.