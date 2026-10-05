Juri Cisotti a dat verdictul după 10 zile sub comanda lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Cisotti s-a arătat mulțumit atât de intensitatea antrenamentelor, cât și de calitatea lor.

Prima impresie pe care i-a lăsat-o Laurențiu Reghecampf lui Juri Cisotti

Polivalentul mijlocaș italian a spus despre Reghecampf că i-a lăsat impresia unui antrenor foarte bun.

„E bine! Am avut 10 zile (n.r. – până la momentul declarației) în care am lucrat foarte mult. Cred că e un antrenor foarte bun. Ne antrenăm bine, cu intensitate.

Sper să continuăm așa și să folosim ce spune el. Știu că aici a avut rezultate foarte bune, el știe cum se face. Trebuie să folosim ce ne spune.

Din punctul meu de vedere, sunt antrenamente foarte bune. Dar nu doar ca intensitate, ci și din punctul de vedere al calității.

Avem aici toate condițiile pentru a face antrenamente foarte bune. Cred că rezultatele vor fi bune și pe teren se va vedea diferența de intensitate”, a declarat Juri Cisotti, potrivit prosport.ro.