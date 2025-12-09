Mario Tudose, fundașul celor de la FC Argeș, a fost dorit de Gigi Becali la FCSB, însă mutarea a picat după ce, după un acord inițial, piteștenii au crescut prețul.



Gigi Becali: ”Nu mă mai interesează Mario Tudose”



Fundașul, care reprezintă și o soluție pentru regula U21, a ieșit complet din calcule pentru un transfer la FCSB, așa cum a dezvăluit Gigi Becali, patronul campioanei României.



Prezent la Gala Fanatik, Becali a fost întrebat despre posibilitatea ca Tudose să ajungă la FCSB și a răspuns scurt.



„Vor veni cinci jucatori, o sa plece cinci. Lasă-mă cu Mario Tudose, la revedere, nu ma mai interesează”, a spus Becali.



Fundașul în vârstă de 20 de ani a jucat 22 meciuri pentru FC Argeș în acest sezon și a reușit o pasă de gol. În acest moment, 700.000 de euro este cota lui Mario Tudose, conform site-ului de specialitate Transferamarkt.com.



În total, apărătorul a evoluat în 66 de partide pentru argeșeni, a marcat de patru ori și a oferit două pase decisive.

