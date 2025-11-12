Bogdan Andone, care, deși a vrut să sublinieze faptul că fotbalistul este concentrat la echipă, a spus că acesta va rămâne în Trivale cel puțin până în vară.

Mario Tudose, fundașul celor de la FC Argeș, a fost dorit de Gigi Becali la FCSB, însă mutarea a picat după ce, după un acord inițial, piteștenii au crescut prețul . După eșecul cu Rapid din Superliga României, scor 0-2, Mario Tudose a spus că nu se gândește deocamdată la un transfer și că până în iarnă este jucătorul celor de la FC Argeș, o formulare diferită față de cea a antrenorului piteștenilor,

Tudose a ajuns pe lista unor cluburi din străinătate, care au început deja discuțiile cu FC Argeș. Dinamo, prin vocea președintelui Andrei Nicolescu, chiar a recunoscut că fundașul piteștenilor este ”un jucător interesant”, dar ”roș-albii” nu ar vrea să-l transfere în schimbul sumei cerute de FC Argeș.

Din informațiile Sport.ro, Dinamo nu ar fi dispusă să ofere mai mult de un milion de euro și procente pentru aducerea fundașului, semn că nu va pune la bătaie prea mulți bani pentru transfer, chiar și în ciuda interesului arătat de FCSB și a altor formații din prima divizie, dar și din partea unor cluburi din străinătate.

”Cred că se pot oferi câteva sute de mii de euro... poate în jur de un milion de euro și procente importante din posibilul viitor transfer al fundașului”, a spus o sursă din cadrul clubului Dinamo pentru Sport.ro.

Mario Tudose, 18 meciuri pentru FC Argeș în acest sezon de Superliga

Fundașul în vârstă de 20 de ani a jucat 18 meciuri pentru FC Argeș în acest sezon și a reușit o pasă de gol. În acest moment, 700.000 de euro este cota lui Mario Tudose, conform site-ului de specialitate Transferamarkt.com.

În total, apărătorul a evoluat în 66 de partide pentru argeșeni, a marcat de patru ori și a oferit două pase decisive.