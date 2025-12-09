Arbitrul ucrainean Mikola Balakin va conduce meciul dintre FCSB şi Feyenoord Rotterdam, care se va disputa joi, de la ora 22:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a şasea a competiţiei de fotbal Europa League, potrivit site-ului UEFA.

Arbitri asistenţi au fost delegaţi Oleksandr Berkut şi Viktor Matiaş, iar al patrulea oficial a fost nominalizat Vitali Romanov.

Italianul Daniele Chiffi va fi arbitru video, iar ucraineanul Viktor Kopiievski a fost desemnat arbitru asistent video.

Ambele echipe au câte 3 puncte în clasament şi -5 la golaveraj, Feyenoord fiind pe locul 30, iar FCSB pe 31.

Amintiri horror cu arbitrul Mikola Balakin



La 6 octombrie 2022, cu Balakin la centru, FCSB era surclasată în deplasare de echipa daneză Silkeborg IF cu 5-0, în Grupa B din Conference League.

Balakin a fost arbitru video pe 30 iulie anul acesta la meciul pierdut de FCSB acasă cu KF Shkendija cu 1-2, în urma căruia campioana României era eliminată din Liga Campionilor, după turul al doilea preliminar, informează Agerpres.

