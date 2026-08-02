FCSB a fost eliminată din turul doi al preliminariilor Conference League, în urma înfrângerii 3-7 în dublă manșă cu FK Auda.

Letonii s-au impus 3-2 și 4-1 în cele două partide jucate împotriva roș-albaștrilor și au eliminat clar echipa patronată de Gigi Becali.

Marius Baciu, întrebat despre plecarea lui Târnovanu

Portarul lui FCSB a fost criticat de Gigi Becali în urma meiului cu FK Auda, în urma unor faze la care patronul roș-albaștrilor l-a scos vinovat.

Marius Baciu a fost întrebat înaintea meciului cu Farul dacă Ștefan Târnovanu va juca titular și dacă există posibilitatea ca el să o plece de la FCSB.

„S-a discutat mult de Târnovanu. Toată lumea a greșit, ultimul e el vinovat, corect. Toți puteam să facem mai mult. Problema noastră e că n-a fost VAR.

E un portar care e sub contract cu noi, sperăm să-și revină cât mai repede. El a același nivel cu toți jucătorii.

(n.r. va fi titular cu Farul?) Vom vedea ce se va întâmpla până mâine, mai avem două antrenamente. Important e să băgăm jucătorii valizi. Nu mă pot gândi acum la un prim 11.

Am discutat cu toți, am avut și cu Târnovanu o discuție. (n.r. Vrea să plece?) Nu e vorba de a pleca, astea sunt discuțiile noastre. Nu putem discuta de o situație, poate mâine e o decizie să nu apere, vom vedea”, a spus Marius Baciu, la conferința de presă premergătoare partidei cu Farul.

Bogdan Lobonț: „Greșeala mai mare este la el”

Cristi Pintea îi are invitați pe Robert Niță și Bogdan Lobonț în matinalul de pe VOYO Sport 1. Cei trei abordează cele mai importante subiecte din fotbalul românesc.

Cei doi au analizat faza la care FCSB a primit al doilea gol în returul jucat la Riga. Ștefan Târnovanu și Joao Paulo nu s-au sincronizat, moment în care Diedhiou a profitat și a înscris golul care a tăiat tot elanul fostei campioanei a României.

Bogdan Lobonț este de părere că mare parte din vină o are Joao Paulo, care nu se informează înainte să preia și pierde mingea, lucru pe care l-a remarcat și Robert Niță.

„Mie Târnovanu îmi place ca portar. Eu tind să cred că greșeala mai mare este a lui Joao Paulo, care avea mult timp să preia și să intre în posesia mingii. Nu mi se pare că e greșeala lui.”, a spus Bogdan Lobonț, în exclusivitate la VOYO Sport 1.

„Ce să facă, îi dă tărie (n.r. Târnovanu), îi dă pe poziție viitoare, Joao Paulo se uita să plece pe atac, iar când vede adversarul tresare.”, a adăugat și Robert Niță.

De cealaltă parte, Cristi Munteanu, intrat în emisiune printr-o intervenție telefonică, consideră că ambii jucători au partea lor de vină.

„FCSB a jucat, iar ceilalți au marcat, pentru că FCSB s-a jucat cu ocaziile. De Târnovanu îmi pare rău, este al doilea cel mai bun portar al României, după Ionuț Radu de la Celta Vigo, mie îmi place.

Toți greșim, cred că la greșeala la greșeala din meciul cu Auda este vina împărțită între Joao Paulo și Târnovanu.”, a spus Cristi Munteanu, în exclusivitate la VOYO Sport 1.