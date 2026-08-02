Cele două echipe își dau întâlnire pe stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală, într-un meci care va conta pentru etapa #3 din sezonul regulat al Superligii României și care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Ce se întâmplă cu Denis Alibec înainte de FCSB - Farul

În precedenta etapă, Denis Alibec s-a ”rupt” după primul sfert de oră din meciul Farul - Corvinul Hunedoara, încheiat 2-0. În locul său, Ioan Ovidiu Sabău, ”principalul” constănțenilor, l-a introdus pe suprafața de teren pe Răzvan Tănasa.

La conferința de presă premergătoare partidei FCSB - Farul, Ioan Ovidiu Sabău a evidențiat că Denis Alibec nu va fi prezent la confruntarea de la București cu fosta campioană a României. Nici pe el și nici pe Ionuț Vînă nu se va putea baza tehnicianul.

”Ne vor lipsi doi jucători importanți, Alibec și Vînă, dar ceilalți jucători s-au pregătit foarte bine. În fața unui astfel de adversar trebuie să te organizezi foarte bine.

Nu poți să te duci să joci cu FCSB și doar să te aperi, fără să le pui probleme. E greu să aproximez când o să revină Alibec, dar din ce am vorbit cu medicul, probabil va reveni peste două săptămâni.

A început să alerge ușor, însă depinde de cum va reacționa piciorul la antrenamentele de intensitate. Nu a fost o accidentare ușoară și trebuie să fim atenți să nu recidiveze și să rateze perioada de toamnă”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.

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