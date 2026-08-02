85.000.000€ pentru Cody Gakpo!

85.000.000€ pentru Cody Gakpo! Premier League
SPORT.RO
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Liverpool a pierdut, în această vară, mai mulți jucători importanți, printre care Mohamed Salah, Andy Robertson sau Ibrahima Konate. Lista plecărilor ar putea continua cu un atacant, Cody Gakpo (27 de ani).

Cody Gakpo ar putea pleca de la Liverpool

Olandezul joacă pe Anfield din 2023 și ar putea face parte din planurile lui Andoni Iraola pentru noul sezon. Totuși, cei de la Liverpool nu ar spune ”NU” în cazul în care ar primi o ofertă avantajoasă pentru transferul său.

Potrivit Anfield Watch, Liverpool ar fi gata să-l cedeze pe Gakpo dacă va primi o ofertă de aproximativ 85 de milioane de euro. Rămâne de văzut dacă, în aceste condiții, vor fi echipe interesate de serviciile sale.

În cei trei ani petrecuți la Liverpool, Gakpo a evoluat în 180 de partide în toate competițiile, reușind să marcheze de 50 de ori și să ofere alte 23 de pase decisive.

  • Potrivit site-urilor de specialitate, Gakpo are o cotă de piață de 60 de milioane de euro.

Andoni Iraola, noul antrenor al lui Liverpool

”Sunt foarte, foarte entuziasmat! Liverpool e un club mare, un club gigant, unul dintre cele mai bune din lume. Am știut mereu că e un club special, iar acum sunt aici”, spunea Iraola, când a fost prezentat la Liverpool.

La Bournemouth, Iraola a stat trei ani și a bifat 127 de apariții la cârma echipei, unde a înregistrat o medie de 1.43 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

  • Iraola le-a mai antrenat pe Rayo Vallecano (2020-2023), CD Mirandes (2019-2020) și AEK Larnaca (2018-2019)
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