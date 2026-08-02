85.000.000€ pentru Cody Gakpo!

Liverpool a pierdut, în această vară, mai mulți jucători importanți, printre care Mohamed Salah, Andy Robertson sau Ibrahima Konate. Lista plecărilor ar putea continua cu un atacant, Cody Gakpo (27 de ani).

Cody Gakpo ar putea pleca de la Liverpool

Olandezul joacă pe Anfield din 2023 și ar putea face parte din planurile lui Andoni Iraola pentru noul sezon. Totuși, cei de la Liverpool nu ar spune ”NU” în cazul în care ar primi o ofertă avantajoasă pentru transferul său.

Potrivit Anfield Watch, Liverpool ar fi gata să-l cedeze pe Gakpo dacă va primi o ofertă de aproximativ 85 de milioane de euro. Rămâne de văzut dacă, în aceste condiții, vor fi echipe interesate de serviciile sale.

În cei trei ani petrecuți la Liverpool, Gakpo a evoluat în 180 de partide în toate competițiile, reușind să marcheze de 50 de ori și să ofere alte 23 de pase decisive.