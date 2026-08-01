CSM Reșița a învins-o sâmbătă dimineață cu 1-0 pe FC ASA Tg. Mureș. Toate cele trei goluri s-au înscris în prima repriză: Moussa Samake (16') a deschis scorul pentru oaspeți, apoi gazdele au întors soarta partidei prin Stefan Visic (22') și Franck Tchassem (34').

Dorinel Munteanu, fără menajamente la conferință. Atac direct către un club: ”Investitori de carton!”

După meci, la conferința de presă, Dorinel Munteanu a înțepat-o pe FC Hermannstadt, echipă pe care a retrogradat-o la finalul stagiunii precedente. A explicat că acționarii clubului sibian nu au investit cu sufletul și i-a numit ”de carton”.

Antrenorul a extins apoi analiza la nivelul întregului fotbal românesc și a criticat lipsa investițiilor reale de la cluburi.

”Situația legată de echipele fără drept de promovare în play-off nu s-a schimbat în toți acești ani. De ce s-ar schimba acum? Nu mă așteptam să fie o schimbare. Sunt foarte multe interese în joc. Nu știu ale cui, dar presa știe mai bine decât mine.

Nu le-am contabilizat salariile jucătorilor din prima ligă care joacă în cupele europene, dar ce semănăm, aia culegem. Pentru mine nu e o surpriză. Calitatea fotbalului românesc este una... Vedem ultimul caz - Hermannstadt. Investitori de carton, dacă pot spune așa, care sunt mai mult creditori, decât investitori. Nu investesc cu sufletul. Doar doi, trei oameni fac asta, care au și condiții. Chiar și așa, nu trecem pragul minim de a accede în cupele europene. Asta spune mult de situația fotbalului românesc.

Cred că trebuie reguli foarte stricte de la Federație de a nu mai lăsa echipe care au un buget stabil să se înscrie în campionat, să nu promoveze. E foarte simplu, din punctul meu de vedere, dar la noi se întâmplă acum ce se întâmpla în alte țări acum 20, 30 de ani. N-ar trebui echipele care nu au buget garantat să se înscrie în campionat. Jucăm cu 7, 5, 4 echipe, câte sunt, probabil va crește fotbalul.

Știți cu toții, echipele de Superliga și Liga 2 sunt datoare câte 6, 7 luni. Cine își cere drepturile este condamnat. Fără o investiție minoră pentru salarii nu se poate face performanță. Acesta este rezultatul acestor ieșiri din cupele europene”, a spus Dorinel Munteanu.