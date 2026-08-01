Fosta campioană a României a fost învinsă în turul disputat la București, pe stadionul ”Steaua, cu 3-2, iar în returul de pe ”Skonto”, din Riga, echipa pregătită de Marius Baciu a pierdut cu 4-1.

Fotbalistul cotat la 700.000€ de la FCSB, tras de urechi: ”Uitați-vă ce face! Ești la hochei, cumva? Pe cuvântul meu!”

În minutul 67, Ștefan Târnovanu i-a pasat în flancul stâng lui Joao Paulo, care a adormit, iar din fața lui Barthelemy Diedhiou a intrat în posesia balonului și a sprintat către poarta roș-albaștrilor.

Senegalezul a șutat de lângă Andre Duarte și a dus scorul la 2-1, marcând momentul în care FCSB a cedat complet la Riga.

La VOYO SPORT 1, Robert Niță, fost jucător la Rapid, a vorbit despre faza care a destabilizat apărarea lui FCSB din minutul 67 al meciului cu Auda și a pus la îndoială maniera în care Andre Duarte s-a apărat.

”Intră băiatul ăsta în posesie și uită-te la Duarte. Face o semifandare și se pune în genunchi. Ce, ești la hochei? Pe cuvânt de onoare, zici că e portar la hochei!”, a spus Robert Niță.

VIDEO cu faza din minutul 67