EXCLUSIV Fotbalistul cotat la 700.000€ de la FCSB, tras de urechi: ”Uitați-vă ce face! Ești la hochei, cumva? Pe cuvântul meu!”

Fotbalistul cotat la 700.000€ de la FCSB, tras de urechi: ”Uitați-vă ce face! Ești la hochei, cumva? Pe cuvântul meu!” Fotbal intern
SPORT.RO
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FCSB a pierdut cu FK Auda în ambele manșe din cel de-al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League.

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Robert NitaFCSBfk audaandre duarte
Din articol

Fosta campioană a României a fost învinsă în turul disputat la București, pe stadionul ”Steaua, cu 3-2, iar în returul de pe ”Skonto”, din Riga, echipa pregătită de Marius Baciu a pierdut cu 4-1.

Fotbalistul cotat la 700.000€ de la FCSB, tras de urechi: ”Uitați-vă ce face! Ești la hochei, cumva? Pe cuvântul meu!”

În minutul 67, Ștefan Târnovanu i-a pasat în flancul stâng lui Joao Paulo, care a adormit, iar din fața lui Barthelemy Diedhiou a intrat în posesia balonului și a sprintat către poarta roș-albaștrilor.

Senegalezul a șutat de lângă Andre Duarte și a dus scorul la 2-1, marcând momentul în care FCSB a cedat complet la Riga. 

La VOYO SPORT 1, Robert Niță, fost jucător la Rapid, a vorbit despre faza care a destabilizat apărarea lui FCSB din minutul 67 al meciului cu Auda și a pus la îndoială maniera în care Andre Duarte s-a apărat. 

”Intră băiatul ăsta în posesie și uită-te la Duarte. Face o semifandare și se pune în genunchi. Ce, ești la hochei? Pe cuvânt de onoare, zici că e portar la hochei!”, a spus Robert Niță.

VIDEO cu faza din minutul 67

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Echipele de start în FK Auda - FCSB

Auda: Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis - Bongemba, Traore, Fofana - Daskevics, Kone, Diedhiou; Rezerve: Sturins, Aleksandrovs - Kragliks, Appiah, Hussaini, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda; Antrenor: Didier Zanetti

FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Tănase, Radunovic - Boutoutaou, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea; Rezerve: Popa, Udrea - Gnahore, Joao Paolo, Politic, Batubinsika, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, Popa; Antrenor: Marius Baciu

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