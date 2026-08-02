David Matei (20 de ani), adus vara trecută de la CSA Steaua pentru doar 75.000 de euro, s-a impus în primul „11” și este văzut drept unul dintre marile câștiguri ale oltenilor.

Invitați la ediția de duminică a emisiunii Matinal, transmisă pe VOYO SPORT 1, Robert Niță și Bogdan Lobonț au lăudat evoluțiile tânărului mijlocaș, despre care spun că și-a câștigat locul de titular prin prestații, nu doar datorită regulii U21.

Robert Niță: „Joacă pentru că e bun, nu pentru că e under”

David Matei a profitat de accidentarea lui Mihnea Rădulescu și a devenit rapid omul de bază al Universității Craiova. În sezonul trecut a cucerit titlul și Cupa României, a debutat la echipa națională de seniori, iar cota sa de piață a crescut de la 900.000 de euro la 1,7 milioane de euro.

„Depinde de conjunctură. Ghinionul lui Rădulescu, care a venit titular de la Petrolul, joacă meci de meci și era principalul under al Craiovei, a fost că s-a accidentat. Intră David Matei. Păi mai poți să îl scoți acum? Nu!

El are nevoie de continuitate. Încredere are, joacă și în cupele europene, are și tupeu, și personalitate. Le are. E bine primit, se simte bine, are libertate lângă niște jucători cu experiență și dovedește că merită. În momentul de față, Matei joacă pentru că e bun, nu pentru că e under!”, a declarat Robert Niță.