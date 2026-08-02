EXCLUSIV Universitatea Craiova a dat lovitura cu un transfer de top: „Tupeu, personalitate. E bun!”

Universitatea Craiova a dat lovitura cu un transfer de top: „Tupeu, personalitate. E bun!” Superliga
SPORT.RO
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Universitatea Craiova pare să fi rezolvat una dintre cele mai importante probleme din lot cu o investiție minimă. 

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David MateiUniversitatea CraiovaRobert NitaBogdan LobontVOYO SPORT 1
Din articol

David Matei (20 de ani), adus vara trecută de la CSA Steaua pentru doar 75.000 de euro, s-a impus în primul „11” și este văzut drept unul dintre marile câștiguri ale oltenilor.

Invitați la ediția de duminică a emisiunii Matinal, transmisă pe VOYO SPORT 1, Robert Niță și Bogdan Lobonț au lăudat evoluțiile tânărului mijlocaș, despre care spun că și-a câștigat locul de titular prin prestații, nu doar datorită regulii U21.

Robert Niță: „Joacă pentru că e bun, nu pentru că e under”

David Matei a profitat de accidentarea lui Mihnea Rădulescu și a devenit rapid omul de bază al Universității Craiova. În sezonul trecut a cucerit titlul și Cupa României, a debutat la echipa națională de seniori, iar cota sa de piață a crescut de la 900.000 de euro la 1,7 milioane de euro.

„Depinde de conjunctură. Ghinionul lui Rădulescu, care a venit titular de la Petrolul, joacă meci de meci și era principalul under al Craiovei, a fost că s-a accidentat. Intră David Matei. Păi mai poți să îl scoți acum? Nu!

El are nevoie de continuitate. Încredere are, joacă și în cupele europene, are și tupeu, și personalitate. Le are. E bine primit, se simte bine, are libertate lângă niște jucători cu experiență și dovedește că merită. În momentul de față, Matei joacă pentru că e bun, nu pentru că e under!”, a declarat Robert Niță.

Bogdan Lobonț: „Cu puțini bani poți face performanță”

La rândul său, Bogdan Lobonț a comparat transferul lui David Matei cu cel al lui Băsceanu și este de părere că oltenii au făcut o afacere excelentă.

„Să îl comparăm pe Matei cu Băsceanu. Pe Matei au dat 75.000 de euro, iar pe Băsceanu o sumă mult mai mare și toată lumea se aștepta să joace Băsceanu, nu Matei. Bineînțeles, a contat și conjunctura cu accidentarea lui Rădulescu. Dar încă o dată se dovedește că și cu puțini bani poți să faci performanță”, a spus fostul portar al naționalei.

David Matei a adunat deja 41 de meciuri în tricoul Universității Craiova, perioadă în care a marcat cinci goluri și a oferit trei pase decisive. Înaintea mutării în Bănie, mijlocașul a evoluat în 55 de partide pentru CSA Steaua, reușind șase goluri și șapte assist-uri.

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