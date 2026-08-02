Rapid - CFR Cluj, duel contând pentru etapa a treia din Superliga României, este programat să se desfășoare astăzi, de la 21:30.

LIVE TEXT | Rapid - CFR Cluj, de la 21:30, pe Sport.ro

Cele mai importante faze ale meciului vor fi redate în format LIVE FOTO & TEXT de către site-ul Sport.ro.

Giuleștenii au câștigat în prima etapă, 1-0 cu Sepsi, și au fost aproape de a se întoarce din Botoșani cu toate punctele, dar au fost egalați în prelungiri (1-1).

De partea cealaltă, clujenii s-au impus în runda anterioară cu 5-0 în fața celor din Voluntari, bifând cea de-a 500-a victorie pe prima scenă din istoria clubului. În prima etapă au pierdut, 1-2, pe terenul celor de la Oțelul Galați.

Statistici despre Rapid și CFR Cluj

62,5 % este media posesiei celor de la CFR Cluj în primele două etape, locul 1 la acest capitol.

43 de șuturi a expediat Rapid în precedentele două runde, cele mai multe dintre toate competitoarele, potrivit lpf.ro.

În cazul în care va fi utilizat, Karlo Muhar va bifa meciul cu numărul 100 în Superligă.

Echilibru în „derby-ul feroviar”

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 54 de ori, de 21 de ori au câștigat giuleștenii, de 20 ori s-au impus clujenii, iar alte 13 partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu Rapid gazdă: 27 jocuri - 15 victorii Rapid - 5 remize - 7 succese CFR Cluj.

Întâia dispută a avut loc pe 19 noiembrie 1947, CFR Bucureşti - Ferar 5-1 (B. Marian, I. Lungu - dublă, Filotti, Comşa / Ferenczi 60).

Rapidul i-a administrat adversarei de astăzi cea mai severă înfrângere în campionat. Se întâmpla în martie 1949, CFR Bucureşti - CFR Cluj 12-2, titlul cronicii din „Sportul popular” fiind unul sugestiv: „N'AU MAI AJUNS CIFRELE LA TABELĂ...”.

Totodată, acest rezultat a însemnat şi cea mai clară victorie din istoria bucureştenilor pe prima scenă. Patru din cele 12 reuşite au purtat semnătura lui Bazil Marian, iar alte trei au fost izbutite de Zavoda I. La finele stagiunii 1948-1949, Rapid termina pe 2, în timp ce CFR retrograda în liga a doua, de unde avea să revină în 1969.

Ultimul succes bifat de bucureșteni în campionat: 10 februarie 2024, CFR Cluj - Rapid 0-1.

Cea mai recentă confruntare directă din Superligă: 4 mai 2026, Rapid - CFR Cluj 1-2 (marcatori: Ol. Moruțan / L. Zahovic, A. Cordea).