Contractul lui Vinicius Junior la Real Madrid se încheie la finalul sezonului 2026/27, iar conducerea galacticilor l-ar vrea în continuare pe brazilian la echipă.

Totuși, există o problemă financiară cu privire la prelungirea contractului dintre cele două părți, în ideea în care Real Madrid i-ar fi propus un salariu de aproximativ 20 de milioane de euro anual, iar reprezentanții jucătorului ar fi solicitat și bonusuri care să ridice pachetul spre 30 de milioane.

Jose Mourinho a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Vinicius, după ce s-a scris că poate pleca de la Real Madrid

Jose Mourinho, noul antrenor al lui Real Madrid, s-a declarat un mare fan al lui Vinicius, potrivit jurnalistului Mario Cortegana, citat de Transfer News Live, iar tehnicianul lusitan l-ar fi contactat pe jucătorul brazilian cu privire la situația sa.

”Mourinho îl vede ca pe un jucător-cheie pentru proiectul său la Real Madrid”, a scris sursa de mai sus.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Vinicius, mai ales că Arsenal ar fi gata să-l aducă pe fotbalistul brazilian pe Emirates, iar presa internațională a mai scris și despre faptul că Liverpool și Manchester City ar monitoriza atent situația lui.

Exod la Real Madrid! Mourinho dă afară șase staruri de pe ”Bernabeu”

La capitolul despărțiri, Real Madrid i-a cedat pe Fran Garcia, Mario Martin, Dani Ceballos, Daniel Carvajal și David Alaba. Și alți opt jucători sunt gata să se despartă de echipa pregătită de Jose Mourinho.

Primele șase plecări iminente, fie ca transferuri definitive sau împrumuturi, sunt alcătuite din Ferland Mendy, Raul Asencio, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono, Endrick și Gonzalo Garcia, scrie fichajes.com, care-l citează pe jurnalistul Hector Gonzalez.

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