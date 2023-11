"E ca un Stanciu". Jucătorul cu care FCSB vrea să dea lovitura în iarnă

După ce l-a adus pe Siyabonga Ngezana din Africa de Sud, impresarul trebui să găsească un mijlocaș și un atacant, iar pe lista sa se află mai mulți jucători dintre care urmează să facă alegerile potrivite.

"Sunt 2-3 jucători destul de interesați, să vedem exact și condițiile. Un atacant și un mijlocaș, un box to box. Printre jucătorii români, un Olaru puțin mai ofensiv. E ca Stanciu, un jucător cu o cotă bună acolo.

Nu e simplu să aduci jucători foarte bine cotați acolo pentru că cer bani foarte mulți. Plătesc deja 400.000 sau 500.000 de euro acolo. Sperăm acum că, dacă aducem unul, să fie unul bun.

Sunt jucători de culoare, tineri. Plecăm în 2 sau 3 țări și vedem. Pe lângă Africa de Sud, am mai descoperit un campionat foarte interesant, tot din zona aceea. Mi se pare un campionat interesant cu jucători valoroși", a spus Florin Vulturar, potrivit Fanatik.

Gigi Becali dezvăluie: "În iarnă o să vină! Nu am nevoie de altceva"

Nemulțumit de Andrea Compagno, prin prisma ultimelor declarații la adresa vârfului italian, Gigi Becali a vorbit despre perioada de mercato din iarnă și a subliniat că va aduce un atacant, singurul post pe care trebuie să-l mai acopere în viziunea sa.

"Am zis că în iarnă o să vină un atacant. Am nevoie de un atacant puternic, să intre în combinații. Atât, altceva nu am nevoie", le-a comunicat Gigi Becali reprezentanților mass-media la reședința sa din Aleea Alexandru.