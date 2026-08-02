Întrebat dacă echipa sa va mai face transferuri până la finalul acestei perioade mercato, antrenorul de la UTA Arad a recunoscut negocierile cu un mijlocaș central, dar și interesul pentru un portar.

Răzvan Oaidă, OUT! UTA îi caută înlocuitor după accidentare

Transferat în această vară de UTA, Răzvan Oaidă (28 de ani) s-a accidentat după doar 14 minute jucate în prima etapă, astfel că va lipsi o lungă perioadă de timp, după cum anunță antrenorul său.

„L-am pierdut pe Oaidă pentru o perioadă lungă de timp, practic suntem în doi mijlocași centrali, dar suntem în discuții cu un mijlocaș central. Suntem și în căutarea unui portar”, a spus Mihalcea, la emisiunea ”Matinal” de pe VOYO Sport 1.

UTA Arad nu a avut startul dorit de sezon, După primele trei etape are doar un punct și este penultima, chiar dacă Mihalcea spune că țintește un loc de play-off la finele sezonului regulat.

„Obiectivul real al UTA-ei este același pe care l-am declarat la începutul campionatului, de a terminat într-o poziție asemănătoare celei de anul trecut.

Eu am pus limita un pic mai sus, încă mă gândesc la play-off și pentru lucrul acesta trag. Îmi pun niște limite de performanță mai ridicate ca să lucrez sub presiune, mie așa-mi place”, a mai spus Mihalcea.

VIDEO - Adrian Mihalcea, LIVE pe VOYO Sport 1: