Întrebat dacă echipa sa va mai face transferuri până la finalul acestei perioade mercato, antrenorul de la UTA Arad a recunoscut negocierile cu un mijlocaș central, dar și interesul pentru un portar.
Răzvan Oaidă, OUT! UTA îi caută înlocuitor după accidentare
Transferat în această vară de UTA, Răzvan Oaidă (28 de ani) s-a accidentat după doar 14 minute jucate în prima etapă, astfel că va lipsi o lungă perioadă de timp, după cum anunță antrenorul său.
„L-am pierdut pe Oaidă pentru o perioadă lungă de timp, practic suntem în doi mijlocași centrali, dar suntem în discuții cu un mijlocaș central. Suntem și în căutarea unui portar”, a spus Mihalcea, la emisiunea ”Matinal” de pe VOYO Sport 1.
UTA Arad nu a avut startul dorit de sezon, După primele trei etape are doar un punct și este penultima, chiar dacă Mihalcea spune că țintește un loc de play-off la finele sezonului regulat.
„Obiectivul real al UTA-ei este același pe care l-am declarat la începutul campionatului, de a terminat într-o poziție asemănătoare celei de anul trecut.
Eu am pus limita un pic mai sus, încă mă gândesc la play-off și pentru lucrul acesta trag. Îmi pun niște limite de performanță mai ridicate ca să lucrez sub presiune, mie așa-mi place”, a mai spus Mihalcea.
VIDEO - Adrian Mihalcea, LIVE pe VOYO Sport 1:
UTA Arad, în această perioadă de mercato
Antrenor - Adrian Mihalcea (confirmat)
Veniri - Marius Coman (Sepsi / 60.000 euro), Robert Bădescu (Rapid / gratis), Alexi Pitu (Vejle / gratis), Peter Ouaneh (Stade Lavallois / gratis), Ismet Sinani (AC Bra / gratis), Jayson Papeau (Slobozia / gratis), Răzvan Oaidă (FCU Cluj / gratis), Alexandru Crainic (Progresul Pecica / gratis), Bogdan Murgu (UVT Timișoara / gratis), David Ștef (Viitorul Arad / gratis), Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia / împrumutat),
Reveniri după împrumuturi - Fabiano Cibi (Dumbrăvița), Răzvan Ristin (Ghiroda), Răzvan Joldea (Unirea Sântana), Darius Iurașciuc (Gloria Bistrița), Alexandru Hodoșan-Olar (Dumbrăvița), Denis Lungu-Bocean (SCM Zalău), Tudor Telcean (Șelimbăr), Lucas Câmpan (Gloria Bistrița)
Plecări - Florent Poulolo (FCU Cluj / gratis), Ovidiu Popescu (Știința Poli Timișoara / gratis), Luca Mihai (Catania / gratis), Patriot Sejdiu, Benjamin Van Durmen (contracte încheiate), Fabiano Cibi (Dumbrăvița / gratis), Marko Stolnik (NK Rudes / gratis), Luca Indreica (Progresul Pecica / gratis), Lucas Roșu (Progresul Pecica / gratis), Flavius Iacob (Corvinul / împrumut expirat), Mark Țuțu (Ceahlăul / împrumut expirat), Luka Gojkovic (Rapid / împrumut expirat), Lucas Câmpan (Unirea Slobozia / împrumutat), Alexandru Hodoșan-Olar (Progresul Pecica / împrumutat), Denis Hrezdac (Corvinul / împrumutat)