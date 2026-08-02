Feyenoord - Atalanta, amical transmis în exclusivitate de către VOYO Sport 1, are loc astăzi, începând cu ora 16:00.

Feyenoord - Atalanta, pe VOYO Sport 1

VOYO vă prezintă o partidă între două echipe din campionatele puternice ale Europei: Feyenoord, vicecampioana Olandei calificată în Champions League, și Atalanta, ocupanta locului șapte din Serie A și reprezentanta Italiei în play-off-ul Conference League.

Partidele amicale oferă imprevizibilitate și spectacol, iar ambele formații sunt capabile să realizeze acest lucru.

Feyenoord Rotterdam este cotată de site-ul Transfermarkt la 232,55 milioane de euro. De cealaltă parte, Atalanta este estimată la aproape dublu.

Startul sezonului pentru Feyenoord și Atalanta

Feyenoord va debuta oficial în noul sezon pe 9 august, când se va deplasa pentru prima etapă din campionatul Olandei pe terenul celor de la Sparta Rotterdam.

La rândul ei, Atalanta o va primi pe teren propriu, pe Sassuolo, pe 23 august în runda inaugurală din Serie A.