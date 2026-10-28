Ce lovitură! Genoa lui Dan Șucu a răpus-o pe Juventus în Serie A. Ce au scris italienii

Genoa a primit vizita lui Juventus miercuri seară, de la 21:45, în a noua rundă din Serie A, primul eșalon al Italiei. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Daniele De Rossi s-a impus cu 2-0.

Ambele goluri au fost înscrise în prima repriză. Kingsley Ehizibue a deschis scorul în minutul 12 din pasa lui Tommaso Baldanzi, care a dublat avantajul un sfert de oră mai târziu (minutul 28).

E a treia victorie pentru Genoa în noua stagiune. Clubul patronat de Șucu le-a mai învins pe Fiorentina (2-1) și Venezia (1-0) înainte să o răpună pe Juventus pe propriul stadion, ”Luigi Ferraris”.

”Publicul 'rossoblu' sărbătorește. 'Ferrari' sărbătoresc. Genoa a învins Juventus cu 2-0, cu goluri marcate în prima repriză, și a urcat la 10 puncte în clasament. Este o noapte neagră pentru 'bianconeri', rezervele lui Luciano Spalletti resimțind presiunea”, a scris TMW după meci.

Cum arată clasamentul în Serie A

În timp ce formația dirijată de Cristi Chivu e în fruntea clasamentului cu 25 de puncte, clubul patronat de Dan Șucu se situează pe locul 13 cu 10 puncte.

Trei victorii, o remiză și cinci eșecuri are Genoa. Juventus ep e opt cu 14 puncte: patru victorii, două rezultate de egalitate și cinci înfrângeri are ”Bătrâna Doamnă”.