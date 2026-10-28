Echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf e pe șase cu 21 de puncte. După 13 etape, fosta campioană a bifat șase victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și patru înfrângeri.

Reacție categorică după ce Gigi Becali a anunțat plecarea titularului de la FCSB

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a anunțat miercuri că nu-i va mai prelungi contractul lui Arnold Garita, care va pleca de la FCSB în iarnă. Înțelegerea dintre cele două părți expiră la finalul lui 2026.

Marius Lăcătuș, fost mare internațional român, consideră că plecarea lui Garita nu este o pierdere pentru FCSB, în contextul slabelor evoluții bifate de fostul atacant de la FC Argeș.

”Fiara” a punctat că mai bine decât Garita s-a descurcat Alexandru Stoian, care a adus un aport mai mare la FCSB prin golurile pe care le-a înscris în actuala stagiune.

”Nu cred că este o pierdere atât de mare pentru FCSB. Stoian a marcat mai multe goluri decât el, din postura de rezervă”, a spus Marius Lăcătuș, potrivit Digi Sport.

Șanse mari ca Garita să nu mai joace deloc până la plecare

Anunțul lui Gigi Becali vine după ce Arnold Garita s-a accidentat la ultimul meci jucat pentru FCSB, 4-1 în derby-ul cu Rapid. Camerunezul a fost înlocuit în minutul 42, iar recent a fost diagnosticat cu o întindere de ligament la genunchi, scrie trumedia.

Având în vedere accidentarea lui Garita și anunțul ferm al lui Gigi Becali, sunt șanse mari ca atacantul să nu mai joace deloc la FCSB până la încheierea împrumutului.

Garita, care a marcat un singur gol în cele 9 meciuri la FCSB, ar urma să revină la Shenzhen Juniors, formație din liga a doua chineză, care tocmai a ratat promovarea în eșalonul de elită.

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