Neymar, faultat de „Legea Vinicius” în Brazilia: ce a făcut starul lui Santos

Neymar, faultat de „Legea Vinicius” în Brazilia: ce a făcut starul lui Santos Fotbal extern
SPORT.RO
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Justiţia sportivă braziliană l-a suspendat pentru două etape pe atacantul echipei Santos, Neymar, pentru că şi-a acoperit gura în timp ce se certa cu un adversar, în timpul unui meci din campionatul Braziliei, scrie EFE. 

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Neymar, faultat de „Legea Vinicius” în Brazilia: ce a făcut starul lui Santos

Comisia disciplinară a Tribunalului Superior de Justiţie Sportivă l-a sancţionat pe jucător - care poartă tricoul cu numărul 10 - pentru încălcarea aşa-numitei "Legi Vinicius", o reglementare din competiţiile braziliene care penalizează fotbaliştii pentru faptul că îşi acoperă gura în timp ce vorbesc pe teren. Decizia poate fi contestată.

Neymar a primit un cartonaş roşu direct chiar înainte de începerea reprizei a doua a unui meci din campionatul Braziliei dintre Santos şi Bahia, disputat sâmbăta trecută pe stadionul Vila Belmiro (partidă încheiată la egalitate, 1-1).

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Fostul jucător de la FC Barcelona şi Paris Saint-Germain se afla într-o dispută cu mijlocaşul echipei Bahia, Rodrigo Nestor - cu care avusese deja un conflict mai devreme, în prima repriză - moment în care şi-a acoperit gura pentru a spune ceva.

Nestor s-a apropiat imediat de arbitru pentru a-i semnala cele întâmplate. Deşi arbitrul a declarat că nu a văzut incidentul, a fost alertat prin sistemul VAR, iar Neymar a fost eliminat pe loc.

În plus, în raportul de joc, arbitrul a notat că, după primirea cartonaşului roşu, atacantul "a fugit spre banca echipei oaspete pentru a-l înfrunta pe adversar şi a trebuit să fie oprit de propriii coechipieri".

Raportorul cazului, Delmiro Campos, a descris comportamentul vedetei de la Santos drept un "act de ascundere a celor spuse, fapt care subminează transparenţa competiţiei şi etica sportivă".

"Din punct de vedere obiectiv, gestul de a-şi acoperi gura în timpul unei confruntări cu un adversar - coroborat cu faptul că o astfel de acţiune este interzisă - este incontestabil", a susţinut acesta. La rândul său, echipa de apărare a lui Neymar a argumentat că "nu a existat nicio animozitate sau vreun conflict intens între jucători; aceştia îşi adresau cuvinte într-o manieră relaxată, sub formă de glumă".

"Nu orice gest de acoperire a gurii intră sub incidenţa ŤLegii Vini Jr.ť, iar jucătorul şi-a dus mâna la gură în mod instinctiv", a adăugat avocatul Marcelo Mendes în timpul audierii.

Unii membri ai comisiei de disciplină au propus chiar o suspendare de patru etape, însă, în cele din urmă, majoritatea a optat pentru o suspendare de două etape, scrie Agerpres.

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