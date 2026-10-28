Cele două grupări fac parte din Grupa C a Cupei României, iar până acum FCSB a bifat o victorie (5-0 cu FC Argeș), în timp ce Gloria Bistrița, o înfrângere (0-2 cu Csikszereda Miercurea Ciuc).

FCSB a dat lovitura: ”Cel mai de succes antrenor!”

La conferința de presă premergătoare duelului, Dylan Batubinsika (30 de ani) a vorbit, printre altele, și despre antrenorul principal de la FCSB, Laurențiu Reghecampf.

Tehnicianul e la al treilea mandat la cârma grupării roș-albastre, iar până acum a bifat trei victorii

”Știu că este poate cel mai de succes antrenor din istoria FCSB-ului, a făcut o treabă foarte bună data trecută. A dus echipa în Liga Campionilor, a învins-o pe Chelsea. Reghecampf este uriaș pentru acest club, am simțit asta când a revenit”, a spus Batubinsika.

În iarnă, Garita e OUT de la FCSB

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a anunțat miercuri că nu-i va mai prelungi contractul lui Arnold Garita, care va pleca de la FCSB în iarnă. Înțelegerea dintre cele două părți expiră la finalul lui 2026.

Marius Lăcătuș, fost mare internațional român, consideră că plecarea lui Garita nu este o pierdere pentru FCSB, în contextul slabelor evoluții bifate de fostul atacant de la FC Argeș.

”Fiara” a punctat că mai bine decât Garita s-a descurcat Alexandru Stoian, care a adus un aport mai mare la FCSB prin golurile pe care le-a înscris în actuala stagiune.

”Nu cred că este o pierdere atât de mare pentru FCSB. Stoian a marcat mai multe goluri decât el, din postura de rezervă”, a spus Marius Lăcătuș, potrivit Digi Sport.