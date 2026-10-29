Cristiano Bergodi, amenințare înaintea meciului cu FCSB! Ce a spus antrenorul lui ”U” Cluj: „Revenim!”

”U” Cluj s-a impus în deplasarea în fața lui CFR Cluj, scor 3-1, într-un meci din runda a doua a Cupei României, din Grupa B.

Pentru „șepicile roșii” au marcat Marius Stefanescu (20') și Jovo Lukic (32', 75'), în timp ce pentru „feroviari” a punctat Sergiu Buș (45+6').

Cristiano Bergodi anunță revenirea lui ”U” Cluj: ce a spus despre meciul cu FCSB

Antrenorul lui ”U” Cluj a vorbit despre prestația solidă a echipei sale din derby-ul Clujului și a anunțat că echipa lui începe să semene cu formația din finalul sezonului trecut, când a terminat pe locul doi în Superliga.

Cristiano Bergodi a explicat că se bucură că echipa sa are un moral bun înaintea meciului cu FCSB de luni, din runda a 14-a din Superliga, despre care a spus că va fi un duel complicat.

„Am făcut un meci foarte bun din toate punctele de vedere, mai ales din punctul de vedere al jocului, pentru că am reușit să îi desfacem și am avut și răbdare, am plimbat mingea.

Asta mă bucură și îi felicit pe băuții pentru că au făcut un meci foarte bun. La golul lor am avut cele mai mare emoții. Maca a făcut un meci bun, dar acolo trebuia să degajeze și am vorbit cu ei în vestiar să aibă grijă.

El spune că e obosit tot timpul, dar tot timpul dă gol. Eu mă bucur pentru el, pentru că înscrie așa de mult, dar nu e întâmplător pentru că noi reușim să aducem mingea în fața porții și ușor, ușor revenim la cea mai bună formă a noastră.

Suntem favorita grupei, vom încerca marți să câștigăm meciul și să terminăm grupa pe primul loc.

Fiecare victorie aduce un moral bun și mai ales pentru un meci așa greu cum va fi cel cu FCSB”, a spus Cristiano Bergodi, la digi sport.