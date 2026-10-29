Cristiano Bergodi, amenințare înaintea meciului cu FCSB! Ce a spus antrenorul lui ”U” Cluj: „Revenim!”

Cristiano Bergodi, amenințare înaintea meciului cu FCSB! Ce a spus antrenorul lui ”U” Cluj: „Revenim!” Cupa Romaniei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristiano Bergodi s-a arătat mulțumit după victoria cu CFR Cluj din Cupa României.

TAGS:
Cristiano BergodiFCSBU ClujCupa Romaniei
Din articol

”U” Cluj s-a impus în deplasarea în fața lui CFR Cluj, scor 3-1, într-un meci din runda a doua a Cupei României, din Grupa B.

Pentru „șepicile roșii” au marcat Marius Stefanescu (20') și Jovo Lukic (32', 75'), în timp ce pentru „feroviari” a punctat Sergiu Buș (45+6').

Cristiano Bergodi anunță revenirea lui ”U” Cluj: ce a spus despre meciul cu FCSB

Antrenorul lui ”U” Cluj a vorbit despre prestația solidă a echipei sale din derby-ul Clujului și a anunțat că echipa lui începe să semene cu formația din finalul sezonului trecut, când a terminat pe locul doi în Superliga.

Cristiano Bergodi a explicat că se bucură că echipa sa are un moral bun înaintea meciului cu FCSB de luni, din runda a 14-a din Superliga, despre care a spus că va fi un duel complicat. 

„Am făcut un meci foarte bun din toate punctele de vedere, mai ales din punctul de vedere al jocului, pentru că am reușit să îi desfacem și am avut și răbdare, am plimbat mingea.

Asta mă bucură și îi felicit pe băuții pentru că au făcut un meci foarte bun. La golul lor am avut cele mai mare emoții. Maca a făcut un meci bun, dar acolo trebuia să degajeze și am vorbit cu ei în vestiar să aibă grijă.

El spune că e obosit tot timpul, dar tot timpul dă gol. Eu mă bucur pentru el, pentru că înscrie așa de mult, dar nu e întâmplător pentru că noi reușim să aducem mingea în fața porții și ușor, ușor revenim la cea mai bună formă a noastră. 

Suntem favorita grupei, vom încerca marți să câștigăm meciul și să terminăm grupa pe primul loc.

Fiecare victorie aduce un moral bun și mai ales pentru un meci așa greu cum va fi cel cu FCSB”, a spus Cristiano Bergodi, la digi sport.

  • Fc cfr 1907 cluj fc universitatea cluj cupa romaniei betano 08102026 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

”U” Cluj se află pe primul loc în Grupa B din Cupa României cu șase puncte, în timp ce CFR Cluj este pe poziția a patra cu trei punte. Din aceeași grupă mai fac parte Petrolul, Concordia Chiajna, Sepsi și Progresul Spartac. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția Rusiei după sabotajul de la fabrica de armament Carfil, din Brașov. Ambasadorul rus a răbufnit la MAE
Reacția Rusiei după sabotajul de la fabrica de armament Carfil, din Brașov. Ambasadorul rus a răbufnit la MAE
ARTICOLE PE SUBIECT
Cupa României | CFR Cluj - U Cluj 1-3! Trupa lui Șumudică, zdrobită de rivala din oraș
Cupa României | CFR Cluj - U Cluj 1-3! Trupa lui Șumudică, zdrobită de rivala din oraș
Neluțu Varga, acuzații grave înaintea derby-ului cu U Cluj: „Vor să ne distrugă! E bătaie de joc”
Neluțu Varga, acuzații grave înaintea derby-ului cu U Cluj: „Vor să ne distrugă! E bătaie de joc”
Florin Maxim își toarnă cenușă în cap după 0-3 cu U Cluj: ”Poate m-am grăbit”
Florin Maxim își toarnă cenușă în cap după 0-3 cu U Cluj: ”Poate m-am grăbit”
ULTIMELE STIRI
Marius Șumudică a răbufnit după 1-3 cu U Cluj! De ce a vrut să scoată echipa de pe teren: „Nu tolerez!”
Marius Șumudică a răbufnit după 1-3 cu U Cluj! De ce a vrut să scoată echipa de pe teren: „Nu tolerez!”
Gigi Becali a dat lovitura la FCSB: ”Un jucător cum nu sunt mulți în România în acest moment”
Gigi Becali a dat lovitura la FCSB: ”Un jucător cum nu sunt mulți în România în acest moment”
Starul din NBA, scos pe targă după o accidentare grav. Colegul său a izbucnit în lacrimi pe teren
Starul din NBA, scos pe targă după o accidentare grav. Colegul său a izbucnit în lacrimi pe teren
Ce lovitură! Genoa lui Dan Șucu a răpus-o pe Juventus în Serie A. Ce au scris italienii
Ce lovitură! Genoa lui Dan Șucu a răpus-o pe Juventus în Serie A. Ce au scris italienii
Neymar, faultat de „Legea Vinicius” în Brazilia: ce a făcut starul lui Santos
Neymar, faultat de „Legea Vinicius” în Brazilia: ce a făcut starul lui Santos
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce face Gigi Becali în fiecare zi la 02:00 dimineața: „Dup-aia vin acasă și dorm până la 16:00”

Ce face Gigi Becali în fiecare zi la 02:00 dimineața: „Dup-aia vin acasă și dorm până la 16:00”

Cum s-a votat la Balonul de Aur 2026: țările în care Kane n-a prins nici top 5, iar Yamal nu a existat: "Recunosc că am greșit!"

Cum s-a votat la Balonul de Aur 2026: țările în care Kane n-a prins nici top 5, iar Yamal nu a existat: "Recunosc că am greșit!"

I-a cerut lui Gigi Becali să-l lase să plece de la FCSB: ”E ultimul meu tren”

I-a cerut lui Gigi Becali să-l lase să plece de la FCSB: ”E ultimul meu tren”

Hansi Flick îl vrea neapărat la Barcelona: 60.000.000€ pentru transferul iernii

Hansi Flick îl vrea neapărat la Barcelona: 60.000.000€ pentru transferul iernii

Gigi Becali a anunțat plecarea titularului de la FCSB: "Gata, s-a terminat!"

Gigi Becali a anunțat plecarea titularului de la FCSB: "Gata, s-a terminat!"

Surpriză uriașă! Dat ca transferat în Superliga, Nicolae Stanciu e așteptat să semneze în străinătate: ”Viitor promițător!”

Surpriză uriașă! Dat ca transferat în Superliga, Nicolae Stanciu e așteptat să semneze în străinătate: ”Viitor promițător!”



Recomandarile redactiei
Marius Șumudică a răbufnit după 1-3 cu U Cluj! De ce a vrut să scoată echipa de pe teren: „Nu tolerez!”
Marius Șumudică a răbufnit după 1-3 cu U Cluj! De ce a vrut să scoată echipa de pe teren: „Nu tolerez!”
Gigi Becali a dat lovitura la FCSB: ”Un jucător cum nu sunt mulți în România în acest moment”
Gigi Becali a dat lovitura la FCSB: ”Un jucător cum nu sunt mulți în România în acest moment”
Ce lovitură! Genoa lui Dan Șucu a răpus-o pe Juventus în Serie A. Ce au scris italienii
Ce lovitură! Genoa lui Dan Șucu a răpus-o pe Juventus în Serie A. Ce au scris italienii
Marius Șumudică a vrut să scoată echipa de pe teren în derby-ul Clujului! Ce i-au scandat suporterii lui ”U”
Marius Șumudică a vrut să scoată echipa de pe teren în derby-ul Clujului! Ce i-au scandat suporterii lui ”U”
Nota primită de Cristi Chivu după victoria dramatică obținută în fața Veneziei: „S-a chinuit teribil”
Nota primită de Cristi Chivu după victoria dramatică obținută în fața Veneziei: „S-a chinuit teribil”
Alte subiecte de interes
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: "Am aflat ce s-a întâmplat. Nu e normal!"
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: "Am aflat ce s-a întâmplat. Nu e normal!"
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
CITESTE SI
Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri UE, descoperită de procurorii lui Kövesi. Trei persoane au fost trimise în judecată

stirileprotv Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri UE, descoperită de procurorii lui Kövesi. Trei persoane au fost trimise în judecată

Ce pedeapsă a primit șoferița care a ucis-o în 2022 pe fetița de 4 ani ce a dat numele Legii Anastasia

stirileprotv Ce pedeapsă a primit șoferița care a ucis-o în 2022 pe fetița de 4 ani ce a dat numele Legii Anastasia

Povestea impresionantă a lui Harry Kane, de la fotbalistul ironizat pentru lipsa trofeelor la câștigătorul Balonului de Aur 2026

stirileprotv Povestea impresionantă a lui Harry Kane, de la fotbalistul ironizat pentru lipsa trofeelor la câștigătorul Balonului de Aur 2026

Cod galben de ploi în București și șapte județe. Meteorologii anunță precipitații de până la 40 l/mp și vânt puternic

stirileprotv Cod galben de ploi în București și șapte județe. Meteorologii anunță precipitații de până la 40 l/mp și vânt puternic

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!