Cu puțin peste un minut rămas până la finalul partidei din NBA, extrema celor de la Thunder s-a înălțat pentru un slam-dunk, dar a fost dezechilibrat în aer de doi adversari care au încercat să-l blocheze. Jucătorul a aterizat direct pe glezna stângă, iar în urma impactului laba piciorului s-a îndoit într-un unghi de 90 de grade față de gambă, după cum explică LeParisien.

Întins pe parchet, Jalen Williams a țipat de durere în timp ce colegii și adversarii s-au strâns în jurul său, iar spectatorii din arenă au amuțit. Ulterior, baschetbalistul a fost evacuat de pe teren pe targă, în aplauzele publicului.