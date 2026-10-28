GALERIE FOTO Starul din NBA, scos pe targă după o accidentare grav. Colegul său a izbucnit în lacrimi pe teren

Starul din NBA, scos pe targă după o accidentare grav. Colegul său a izbucnit în lacrimi pe teren Sporturi
SPORT.RO
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Jalen Williams a suferit o accidentare gravă la glezna stângă în victoria obținută de Oklahoma City Thunder cu Los Angeles Clippers, scor 108-101, și a părăsit terenul pe targă.

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Cu puțin peste un minut rămas până la finalul partidei din NBA, extrema celor de la Thunder s-a înălțat pentru un slam-dunk, dar a fost dezechilibrat în aer de doi adversari care au încercat să-l blocheze. Jucătorul a aterizat direct pe glezna stângă, iar în urma impactului laba piciorului s-a îndoit într-un unghi de 90 de grade față de gambă, după cum explică LeParisien.

Întins pe parchet, Jalen Williams a țipat de durere în timp ce colegii și adversarii s-au strâns în jurul său, iar spectatorii din arenă au amuțit. Ulterior, baschetbalistul a fost evacuat de pe teren pe targă, în aplauzele publicului.

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Colegul său a izbucnit în lacrimi pe parchet

Aflat lângă Williams în momentul fazei, Shai Gilgeous-Alexander, dublu MVP al ligii și autor a 34 de puncte în acest meci, și-a acoperit fața cu tricoul pentru a-și ascunde lacrimile. „Îmi pare foarte rău pentru el. Evident, va fi dificil fără un jucător ca el. Dar nu va lipsi pentru totdeauna. Va reveni încă și mai puternic, suntem convinși de asta. Trebuie doar să rezistăm până la întoarcerea lui”, a spus Gilgeous-Alexander, cu ochii înroșiți, la finalul partidei.

Antrenorul celor de la Oklahoma City Thunder, Mark Daigneault, a vorbit și el despre situația echipei: „E greu, omule. Nu suntem în cea mai bună formă a noastră. Este dificil pentru băieți”, a transmis tehnicianul.

Jalen Williams urmează să efectueze investigații medicale pentru a afla gravitatea exactă a leziunii și perioada de indisponibilitate. Jucătorul a trecut prin momente dificile și sezonul precedent când a suferit o accidentare la mușchii ischiogambieri.

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