A venit anunțul oficial: investiții uriașe la FCSB! Gigi Becali „nici măcar nu întreabă cât”

A venit anunțul oficial: investiții uriașe la FCSB! Gigi Becali „nici măcar nu întreabă cât” Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Laurențiu Reghecampf a solicitat o serie de îmbunătățiri la baza de pregătire din Berceni, iar patronul FCSB este gata să aprobe toate cerințele tehnicianului.

TAGS:
FCSBMihai StoicaLaurentiu Reghecampf
Din articol

Antrenorul roș-albaștrilor are planuri pe termen lung la formația bucureșteană și vizează ridicarea nivelului echipei prin modernizarea infrastructurii. Mihai Stoica a dezvăluit, potrivit fanatik.ro, că tehnicianul a cerut deja investiții în baza de antrenament și s-a declarat convins că Gigi Becali nu va refuza nicio solicitare.

„Reghecampf a venit să stea. A venit și a cerut investiții în bază. E interesat de starea terenurilor, să facem un teren pe care să-l ranforsăm. Trebuie să-l atacăm pe Gigi, sunt 250.000 de euro doar pentru ranforsare. La Gigi, când e vorba despre o investiție care poate să crească valoarea echipei, nici măcar nu întreabă cât costă și cum se face”, a spus Mihai Stoica, potrivit sursei citate.

  • Fcsb fc rapid bucuresti superliga superbet 24102026 1
×
Aymen Boutoutaou, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
Karlo Muhar, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL

Program încărcat înaintea duelului cu U Cluj

Pe plan sportiv, după succesul obținut în fața celor de la Rapid (scor 4-1), FCSB se pregătește pentru o săptămână cu două deplasări consecutive. Obiectivul echipei este obținerea unei victorii pe Cluj-Arena, rezultat care ar propulsa trupa lui Reghecampf în clasament peste Universitatea Cluj.

„Luni, marți și miercuri avem antrenamente în bază. De miercuri începe nebunia. Miercuri seară plecăm la Cluj, acolo ne așteaptă autocarul nostru și mergem la Bistrița. Joi vom juca la Bistrița, vineri vom rămâne acolo și vom face refacere și antrenament.

Vineri seară ajungem la Cluj, unde stăm până luni, când vom juca împotriva Universității Cluj, un meci extrem de important. Ne dorim să facem rocada. Știm că întâlnim un adversar foarte bun, dar avem încredere în ceea ce se întâmplă acum la FCSB.

Eu făcusem alte calcule. Să ajungem pe locul 6, nu doar să intrăm în play-off. Mi-au dat peste cap planurile cei de la Petrolul, care au bătut la Botoșani. Eu programasem ca Botoșani să câștige. Apoi programasem un 1X la Corvinul – Universitatea Cluj. Sper să i se fi terminat golurile lui Lukic. Treceam pe locul 4”, a mai spus MM.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția Rusiei după sabotajul de la fabrica de armament Carfil, din Brașov. Ambasadorul rus a răbufnit la MAE
Reacția Rusiei după sabotajul de la fabrica de armament Carfil, din Brașov. Ambasadorul rus a răbufnit la MAE
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB a dat lovitura: ”Cel mai de succes antrenor!”
FCSB a dat lovitura: ”Cel mai de succes antrenor!”
Reacție categorică după ce Gigi Becali a anunțat plecarea titularului de la FCSB
Reacție categorică după ce Gigi Becali a anunțat plecarea titularului de la FCSB
FCSB, transferuri pentru titlu! Mutările pregătite
FCSB, transferuri pentru titlu! Mutările pregătite
ULTIMELE STIRI
”Greșea Gigi Becali dacă îl lăsa să plece de la FCSB?” Răspuns categoric
”Greșea Gigi Becali dacă îl lăsa să plece de la FCSB?” Răspuns categoric
Cristi Chivu a pus tunurile pe jucători după chinul cu Venezia: „La pauză i-aș fi schimbat pe toți!”
Cristi Chivu a pus tunurile pe jucători după chinul cu Venezia: „La pauză i-aș fi schimbat pe toți!”
Ce se întâmplă cu antrenorul lui Bayern! Nemții au anunțat care este starea de sănătate a lui Vincent Kompany
Ce se întâmplă cu antrenorul lui Bayern! Nemții au anunțat care este starea de sănătate a lui Vincent Kompany
Cupa României | CFR Cluj - U Cluj 1-2, ACUM pe Sport.ro! Buș reduce din diferență de la punctul cu var
Cupa României | CFR Cluj - U Cluj 1-2, ACUM pe Sport.ro! Buș reduce din diferență de la punctul cu var
Nota primită de Cristi Chivu după victoria dramatică obținută în fața Veneziei: „S-a chinuit teribil”
Nota primită de Cristi Chivu după victoria dramatică obținută în fața Veneziei: „S-a chinuit teribil”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce face Gigi Becali în fiecare zi la 02:00 dimineața: „Dup-aia vin acasă și dorm până la 16:00”

Ce face Gigi Becali în fiecare zi la 02:00 dimineața: „Dup-aia vin acasă și dorm până la 16:00”

Cum s-a votat la Balonul de Aur 2026: țările în care Kane n-a prins nici top 5, iar Yamal nu a existat: "Recunosc că am greșit!"

Cum s-a votat la Balonul de Aur 2026: țările în care Kane n-a prins nici top 5, iar Yamal nu a existat: "Recunosc că am greșit!"

I-a cerut lui Gigi Becali să-l lase să plece de la FCSB: ”E ultimul meu tren”

I-a cerut lui Gigi Becali să-l lase să plece de la FCSB: ”E ultimul meu tren”

OUT din Cupa României! Cum arată Grupa A, după Corvinul - Rapid 0-0

OUT din Cupa României! Cum arată Grupa A, după Corvinul - Rapid 0-0

Hansi Flick îl vrea neapărat la Barcelona: 60.000.000€ pentru transferul iernii

Hansi Flick îl vrea neapărat la Barcelona: 60.000.000€ pentru transferul iernii

Gigi Becali a anunțat plecarea titularului de la FCSB: "Gata, s-a terminat!"

Gigi Becali a anunțat plecarea titularului de la FCSB: "Gata, s-a terminat!"



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu a pus tunurile pe jucători după chinul cu Venezia: „La pauză i-aș fi schimbat pe toți!”
Cristi Chivu a pus tunurile pe jucători după chinul cu Venezia: „La pauză i-aș fi schimbat pe toți!”
”Greșea Gigi Becali dacă îl lăsa să plece de la FCSB?” Răspuns categoric
”Greșea Gigi Becali dacă îl lăsa să plece de la FCSB?” Răspuns categoric
Cupa României | CFR Cluj - U Cluj 1-2, ACUM pe Sport.ro! Buș reduce din diferență de la punctul cu var
Cupa României | CFR Cluj - U Cluj 1-2, ACUM pe Sport.ro! Buș reduce din diferență de la punctul cu var
Ce se întâmplă cu antrenorul lui Bayern! Nemții au anunțat care este starea de sănătate a lui Vincent Kompany
Ce se întâmplă cu antrenorul lui Bayern! Nemții au anunțat care este starea de sănătate a lui Vincent Kompany
Nota primită de Cristi Chivu după victoria dramatică obținută în fața Veneziei: „S-a chinuit teribil”
Nota primită de Cristi Chivu după victoria dramatică obținută în fața Veneziei: „S-a chinuit teribil”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
CITESTE SI
Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri UE, descoperită de procurorii lui Kövesi. Trei persoane au fost trimise în judecată

stirileprotv Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri UE, descoperită de procurorii lui Kövesi. Trei persoane au fost trimise în judecată

Ce pedeapsă a primit șoferița care a ucis-o în 2022 pe fetița de 4 ani ce a dat numele Legii Anastasia

stirileprotv Ce pedeapsă a primit șoferița care a ucis-o în 2022 pe fetița de 4 ani ce a dat numele Legii Anastasia

Povestea impresionantă a lui Harry Kane, de la fotbalistul ironizat pentru lipsa trofeelor la câștigătorul Balonului de Aur 2026

stirileprotv Povestea impresionantă a lui Harry Kane, de la fotbalistul ironizat pentru lipsa trofeelor la câștigătorul Balonului de Aur 2026

Cod galben de ploi în București și șapte județe. Meteorologii anunță precipitații de până la 40 l/mp și vânt puternic

stirileprotv Cod galben de ploi în București și șapte județe. Meteorologii anunță precipitații de până la 40 l/mp și vânt puternic

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!