A venit anunțul oficial: investiții uriașe la FCSB! Gigi Becali „nici măcar nu întreabă cât”

„Reghecampf a venit să stea. A venit și a cerut investiții în bază. E interesat de starea terenurilor, să facem un teren pe care să-l ranforsăm. Trebuie să-l atacăm pe Gigi, sunt 250.000 de euro doar pentru ranforsare. La Gigi, când e vorba despre o investiție care poate să crească valoarea echipei, nici măcar nu întreabă cât costă și cum se face” , a spus Mihai Stoica, potrivit sursei citate.

Antrenorul roș-albaștrilor are planuri pe termen lung la formația bucureșteană și vizează ridicarea nivelului echipei prin modernizarea infrastructurii. Mihai Stoica a dezvăluit, potrivit fanatik.ro , că tehnicianul a cerut deja investiții în baza de antrenament și s-a declarat convins că Gigi Becali nu va refuza nicio solicitare.

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Program încărcat înaintea duelului cu U Cluj

Pe plan sportiv, după succesul obținut în fața celor de la Rapid (scor 4-1), FCSB se pregătește pentru o săptămână cu două deplasări consecutive. Obiectivul echipei este obținerea unei victorii pe Cluj-Arena, rezultat care ar propulsa trupa lui Reghecampf în clasament peste Universitatea Cluj.

„Luni, marți și miercuri avem antrenamente în bază. De miercuri începe nebunia. Miercuri seară plecăm la Cluj, acolo ne așteaptă autocarul nostru și mergem la Bistrița. Joi vom juca la Bistrița, vineri vom rămâne acolo și vom face refacere și antrenament.

Vineri seară ajungem la Cluj, unde stăm până luni, când vom juca împotriva Universității Cluj, un meci extrem de important. Ne dorim să facem rocada. Știm că întâlnim un adversar foarte bun, dar avem încredere în ceea ce se întâmplă acum la FCSB.

Eu făcusem alte calcule. Să ajungem pe locul 6, nu doar să intrăm în play-off. Mi-au dat peste cap planurile cei de la Petrolul, care au bătut la Botoșani. Eu programasem ca Botoșani să câștige. Apoi programasem un 1X la Corvinul – Universitatea Cluj. Sper să i se fi terminat golurile lui Lukic. Treceam pe locul 4”, a mai spus MM.