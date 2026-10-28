Italienii au făcut anunțul în cazul lui Daniel Bîrligea, într-o perioadă în care Gigi Becali așteaptă banii

Italienii au făcut anunțul în cazul lui Daniel Bîrligea, într-o perioadă în care Gigi Becali așteaptă banii Serie A
SPORT.RO
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Daniel Bîrligea (26 de ani) a prins foarte puține minute în Serie A după plecarea de la FCSB, iar situația sa nu pare că se va schimba în viitorul apropiat.

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Împrumutat de la FCSB cu 1,5 milioane de euro, Bîrligea a ajuns la revelația din Serie A. Nou-promovata Frosinone are un start fantastic de sezon, ocupă locul 6 după 8 etape, cu 14 puncte, și are unul dintre cele mai bune atacuri din Serei A - 17 goluri marcate.

Bîrligea, rezervă și în etapa intermediară din Serie A! Frosinone e revelația din Serie A

Forma foarte bună a lui Antonio Raimondo - lider în clasamentul golgheterilor din Serie A, cu 7 reușite - îl blochează pe Bîrligea pe banca de rezerve. Deși în Serie A se dispută etapă intermediară, românul nu va fi titular nici la duelul cu Lecce, de joi seară, anunță Gazzetta dello Sport.

Ziarul italian se așteaptă ca antrenorul Alvini să facă două schimbări în echipa de start față de duelul cu Atalanta (4-4), din weekend. Ambele vor fi în defensivă, Monterisi și Terzic urmând să apară în locul lui Cittadini și Bracaglia.

În atacul lui Frosinone, tot Raimondo va fi preferat, pe banca de rezerve soluțiile urmând să fie Bîrligea și slovacul Tomas Bobcek - cel mai scump transfer din istoria clubului.

Deși Bîrligea a prins puțin peste 20 de minute în Serie A pe parcursul celor două luni, Gigi Becali are motive de bucurie. Transferul definitiv al atacantului, pentru încă 3,5 milioane de euro, depinde exclusiv de salvarea de la retrogradare a clubului, nu de reușitele individuale ale fotbalistului.

"Mă uit pe aplicație la clasamentul din Italia mai mult decât la cel din România", a spus recent Gigi Becali, care așteaptă deja confirmarea salvării de la retrogradare a lui Frosinone.

lasamentul din Serie A

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