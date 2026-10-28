Nota primită de Cristi Chivu după victoria dramatică obținută în fața Veneziei: „S-a chinuit teribil”

Cristi Chivu a primit nota 6 din partea jurnaliștilor de la TMW, fiind depășit de antrenorul gazdelor, Davide Nicola, care a primit 6,5. „Bila lui albă în seara asta e că și-a păstrat calmul și le-a transmis asta și jucătorilor. Echipa nu a cedat psihic, deși s-a chinuit teribil să desfacă apărarea adversă, și a reușit până la urmă să câștige un meci care se complicase serios. N-a luat gol de data asta, dar defensiva a scârțâit și mai are lucruri de reglat”, au notat jurnaliștii italieni.

În tabăra lui Inter, niciun fotbalist nu a trecut de nota 6,5, calificativ primit de Provedel, Carlos Augusto, Zielinski, Marcus Thuram și rezerva Calhanoglu. Despre atacantul francez, sursa citată a scris că, „în lipsa lui Lautaro, el a luat echipa pe cont propriu”, în timp ce Carlos Augusto a fost decisiv la ambele goluri.