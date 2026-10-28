Nota primită de Cristi Chivu după victoria dramatică obținută în fața Veneziei: „S-a chinuit teribil”

Nota primită de Cristi Chivu după victoria dramatică obținută în fața Veneziei: „S-a chinuit teribil” Serie A
SPORT.RO
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Inter s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la Venezia în Serie A, la capătul unei partide rezolvate pe final.

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Cristi Chivu a primit nota 6 din partea jurnaliștilor de la TMW, fiind depășit de antrenorul gazdelor, Davide Nicola, care a primit 6,5. „Bila lui albă în seara asta e că și-a păstrat calmul și le-a transmis asta și jucătorilor. Echipa nu a cedat psihic, deși s-a chinuit teribil să desfacă apărarea adversă, și a reușit până la urmă să câștige un meci care se complicase serios. N-a luat gol de data asta, dar defensiva a scârțâit și mai are lucruri de reglat”, au notat jurnaliștii italieni.

În tabăra lui Inter, niciun fotbalist nu a trecut de nota 6,5, calificativ primit de Provedel, Carlos Augusto, Zielinski, Marcus Thuram și rezerva Calhanoglu. Despre atacantul francez, sursa citată a scris că, „în lipsa lui Lautaro, el a luat echipa pe cont propriu”, în timp ce Carlos Augusto a fost decisiv la ambele goluri.

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Omul meciului a venit din tabăra învinșilor

Cea mai mică notă de la Inter a fost 5,5, încasată de Bisseck, Bastoni, Dimarco, Bonny și debutantul ca titular Aleksandar Stankovic.

Cel mai bun jucător de pe teren a venit însă de la gazde. Mijlocașul Kike Perez, de la Venezia, a primit nota 7: „A fost peste tot, a recuperat o grămadă de mingi, a construit și a tras la poartă. A ieșit stors de puteri”. Tot de la învinși a provenit și cel mai slab om al întâlnirii, Busio, notat cu 5 după ce a intrat în minutul 60 și a irosit o ocazie rară la 0-0.

Inter a suferit până în minutul 80, după ce Venezia a avut două goluri anulate pentru ofsaid la Lauberbach și Adams, plus o bară transversală. Victoria a venit în decurs de trei minute, după autogolurile jucătorilor Moreno (80') și Halhal.

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