Marius Șumudică a răbufnit după 1-3 cu U Cluj! De ce a vrut să scoată echipa de pe teren: „Nu tolerez!”

„Felicit echipa adversă, dar atât vreau să spun că au câștigat pe trei greșeli individuale care nu au ce căuta la acest nivel”, a spus Marius Șumudică la finalul meciului.

Trupa lui Marius Șumudică s-a văzut condusă încă din minutul 20 al derby-ului cu Universitatea Cluj, când oaspeții, care au controlat startul de meci, au deschis scorul prin Marius Ștefănescu. Situația gazdelor s-a complicat în minutul 32: Macalou a fost faultat în careu, arbitrul a dictat penalty după consultarea VAR, iar Jovo Lukic a majorat diferența pentru „șepcile roșii”. Feroviarii au reușit totuși să reducă din handicap înainte de pauză, în minutul 45+6, tot de la 11 metri, prin Sergiu Buș, după un henț comis în careu de același Macalou.

Repriza secundă a adus însă momentul exploziv din jurul minutului 70. Jocul a fost întrerupt câteva minute după ce Marius Șumudică a amenințat că retrage echipa de pe gazon, furios din cauza scandărilor rasiste. După ce lucrurile s-au calmat și partida s-a reluat, o eroare uriașă în tabăra gazdelor i-a permis lui Lukic să facă „dubla” în minutul 75 și să stabilească scorul final, CFR Cluj – Universitatea Cluj 1-3.