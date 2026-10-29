Marius Șumudică a răbufnit după 1-3 cu U Cluj! De ce a vrut să scoată echipa de pe teren: „Nu tolerez!”

Marius Șumudică a răbufnit după 1-3 cu U Cluj! De ce a vrut să scoată echipa de pe teren: „Nu tolerez!” Cupa Romaniei
SPORT.RO
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Universitatea Cluj a învins-o miercuri seara, în deplasare, scor 3-1, pe CFR Cluj, în etapa a doua din Grupa B a Cupei României.

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„Felicit echipa adversă, dar atât vreau să spun că au câștigat pe trei greșeli individuale care nu au ce căuta la acest nivel”, a spus Marius Șumudică la finalul meciului.

Trupa lui Marius Șumudică s-a văzut condusă încă din minutul 20 al derby-ului cu Universitatea Cluj, când oaspeții, care au controlat startul de meci, au deschis scorul prin Marius Ștefănescu. Situația gazdelor s-a complicat în minutul 32: Macalou a fost faultat în careu, arbitrul a dictat penalty după consultarea VAR, iar Jovo Lukic a majorat diferența pentru „șepcile roșii”. Feroviarii au reușit totuși să reducă din handicap înainte de pauză, în minutul 45+6, tot de la 11 metri, prin Sergiu Buș, după un henț comis în careu de același Macalou.

Repriza secundă a adus însă momentul exploziv din jurul minutului 70. Jocul a fost întrerupt câteva minute după ce Marius Șumudică a amenințat că retrage echipa de pe gazon, furios din cauza scandărilor rasiste. După ce lucrurile s-au calmat și partida s-a reluat, o eroare uriașă în tabăra gazdelor i-a permis lui Lukic să facă „dubla” în minutul 75 și să stabilească scorul final, CFR Cluj – Universitatea Cluj 1-3.

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Șumudică a vrut să scoată echipa de pe teren

„Am zis că accept orice, sunt înjurat de familie, de orice, nu am nicio problemă cu galeriile adverse, dacă vor să mă înjure, n-am nicio problemă. Înainte de meci am vorbit cu al patrulea arbitru, pentru că în momentul în care am intrat pe stadion iarăși s-au auzit acele scandări.

Eu am vorbit cu al patrulea arbitru, nu s-a întâmplat nimic, în momentul acela le-am cerut jucătorilor să dea mingea afară și să vină la margine pentru a trage un semnal de alarmă și pentru a forța arbitrii să ia o decizie, să dăm timp crainicului să transmită un mesaj.

Ce m-a bucurat a fost că au venit inclusiv niște jucători africani de la U Cluj și m-au felicitat. Liga Profesionistă de Fotbal (n.r. - se referă probabil la FRF) nu trebuie să mai tolereze așa ceva. De mine pot să spună orice, însă astfel de scandări nu accept”, a mai spus Șumudică.

În urma acestui rezultat, echipa lui Cristiano Bergodi este lider în Grupa B, cu 6 puncte, în timp ce CFR Cluj împarte locul doi cu Petrolul și Concordia Chiajna, toate având câte 3 puncte.

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