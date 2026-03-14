Cele două echipe își dau întâlnire la Ovidiu, în prima etapă a play-out-ului. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Eugen Neagoe laudă un club din Superliga: ”Sunt foarte motivați”

La conferința de presă premergătoare confruntării, antrenorul ”lupilor galbeni”, Eugen Neagoe, a explicat că Farul are o echipă extrem de motivată și că o să joace agresiv duminică.

Mai mult, Neagoe a punctat și faptul că omologul său, Ianis Zicu, dispune de jucători valoroși și că va fi un duel disputat.

”Cei de la Farul sunt foarte motivați. Am văzut declarațiile lor. Vor încerca să joace agresiv. Știm cum abordează ei jocurile. Au o posesie bună. Alibec va absenta și posibil Cojocaru. Dar ceilalți cred că sunt apți. Farul are în componență jucători valoroși, de calitate.

Dar același lucru l-am spus întotdeauna și despre noi, avem jucători valoroși în lotul nostru și cred că am și dovedit de foarte multe ori că putem să ne batem cu orice echipă de la egal la egal”, a spus Eugen Neagoe.

În sezonul regulat, Farul a învins-o atât în tur, cât și în retur pe Petrolul Ploiești. Mai întâi cu 2-1 la Ovidiu, ulterior cu 1-0 la Ploiești, pe ”Ilie Oană”.