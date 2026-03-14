Deși pe hârtie are cel mai scump lot din SuperLiga, gruparea patronată de Becali traversează un moment sportiv extrem de slab în această primăvară a anului 2026, terminând sezonul regulat pe locul 7.

Cu echipa nevoită să joace în premieră în play-out, obținerea unor sume importante din transferuri pare o provocare pentru conducere în perioada de mercato din vară. Totuși, Mitică Dragomir este convins că Gigi Becali are deja în curtea sa un jucător pentru care poate încasa 10.000.000 de euro, referindu-se la atacantul Daniel Bîrligea.

Daniel Bîrligea poate deveni al treilea cel mai scump transfer din istoria FCSB

Achiziționat pentru 2.500.000 de euro, Bîrligea l-ar putea surclasa pe Vlad Chiricheș (plecat la Tottenham pentru 9.500.000 de euro) într-un clasament al celor mai profitabile vânzări ale clubului, poziționându-se doar sub Dennis Man (12.600.000 de euro la Parma) și Nicolae Stanciu (11.000.000 de euro la Anderlecht).

Fostul șef al Ligii a explicat că atacantul nu este pus în valoare așa cum trebuie, din cauza faptului că mijlocașii echipei nu reușesc să îl susțină în faza ofensivă.

„Dacă face 3-4 transferuri bune (n.r. poate ajunge în Champions League)... Știi ce îi trebuie! Îți spun eu: un mijlocaș de valoare, dar de mare valoare, unul singur! Unul singur, dar sculă! Pentru că el are un fotbalist de 10.000.000 de euro acolo. Vârful de atac, Bîrligea. E jucătorul de 10.000.000, numai că el în permanență trebuie să primească pasa finală. FCSB nu are decât doi jucători de pasă finală: Tănase și Tavi Popescu, care nu joacă”, a zis Dragomir pentru Fanatik.