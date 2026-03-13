Mirel Rădoi a discutat preluarea lui NK Celje, dar acordul din vară ar fi cu altă echipă

După numirea lui Mirel Rădoi la FCSB, s-a vehiculat ideea potrivit căreia NK Celje, liderul din campionatul Sloveniei, ar fi echipa cu care fostul selecționer a bătut palma pentru un contract din vară.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a confirmat că Mirel Rădoi a discutat cu NK Celje, însă acordul antrenorului ar fi cu o altă formație.

"Rădoi nu are ceva semnat, dar a spus că e înțeles. Atât timp cât nu e semnat, trag și eu speranțe să se strice în vreun fel. Discuția cu Celje a existat, dar nu de aia se discută acum. E vorba de o altă echipă dintr-o altă zonă. Mă gândesc că sunt multe schimbări prin zona aia, așa că trag speranțe", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

NK Celje a numit azi noul antrenor

NK Celje a rămas fără antrenor la începutul lunii februarie, după ce spaniolul Albert Riera (43 de ani) a părăsit echipa și a semnat cu Eintracht Frankfurt.

După discuții cu mai mulți tehnicieni, inclusiv Mirel Rădoi, NK Celje a decis să îl numească în funcția de antrenor principal pe Vitor Campelos. Portughezul în vârstă de 50 de ani a fost prezentat oficial vineri și a semnat un contract valabil până pe 31 mai 2028.

Vítor Campelos antrenase ultima dată în Portugalia, la AVS, și era liber de contract din noiembrie 2024. De-a lungul carierei le-a mai pregătit pe Moreirense, Al Taawoun, Chaves sau Gil Vicente.