Oficialul dat afară de Mirel Rădoi a semnat cu o rivală din Superliga și se bate la titlu

Tehnicianul are ca obiectiv calificarea în preliminariile UEFA Conference League, prin barajul din play-out.

Cu un an înainte însă, Rădoi a fost implicat într-o situație tensionată la Universitatea Craiova. În martie 2025, clubul oltean a renunțat la analistul video Marius Francisc, după ce antrenorul a lăsat să se înțeleagă că în vestiar ar fi existat un „spion”.

Dat afară de Rădoi, Marius Francisc a semnat cu Rapid și se bate la titlu

Totul s-a întâmplat după înfrângerea suferită de Craiova în fața celor de la FCSB, scor 0-1. Ulterior, postul de analist video a fost ocupat de Denis Rădoi, fiul antrenorului, care ocupă această poziție în momentul actual și la FCSB.

La aproximativ trei luni după despărțirea de Craiova, Marius Francisc a ajuns la Rapid București. Analistul video a semnat un contract valabil până la 31 mai 2027. În prezent, giuleștenii se află în lupta pentru titlu în Superliga României, în timp ce FCSB a ajuns în play-out.