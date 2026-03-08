Gălățenii intră pe teren având de partea lor parcursul solid de pe teren propriu, unde au strâns șapte victorii și patru remize în actuala stagiune, bifând doar trei înfrângeri. De cealaltă parte, formația din Sibiu are dificultăți în deplasare, reușind doar două succese și patru rezultate de egalitate în cele 14 meciuri disputate pe teren străin. O altă provocare majoră a oaspeților este defensiva: au încasat gol în 28 din cele 29 de etape jucate, în timp ce apărarea gândită de Dorinel Munteanu a închis poarta în 11 partide.

Trupa de la malul Dunării obișnuiește să tranșeze scorul devreme, marcând 22 din totalul de 39 de goluri din campionat chiar în primele 45 de minute. La nivel de realizări individuale, un rol ofensiv esențial îl joacă tânărul Ștefan Daniel Bană (jucător U21), care a adunat deja șapte contribuții în 1.200 de minute bifate: trei reușite, trei pase decisive și un penalty obținut.

Oțelul - FC Hermannstadt, duminică, 8 martie – ora 14.30

Statisticile arată un contrast interesant și la nivel de disciplină de joc. Echipa sibiană joacă cel mai curat din campionat, înregistrând doar 313 faulturi, în comparație cu stilul mai agresiv al jucătorilor de la Oțelul, care au comis 371 de neregularități.

Istoricul confruntărilor directe este la egalitate: din șapte partide disputate în principala competiție internă, fiecare echipă și-a trecut în cont câte trei victorii, iar una s-a încheiat nedecis. Prima întâlnire a avut loc în toamna lui 2023 și s-a terminat 1-1, în timp ce diferența maximă de scor s-a înregistrat pe 2 martie 2024, un 4-1 în favoarea sibienilor. Cea mai recentă dispută, jucată anul trecut, pe 2 noiembrie 2025, s-a terminat cu victoria gălățenilor în deplasare, cu scorul de 3-1.

Duelul are o greutate aparte pentru Dorinel Munteanu, care a marcat istoria recentă a clubului Oțelul Galați. „Neamțul” a cucerit titlul și Supercupa în sezonul 2010-2011 cu moldovenii, iar mai târziu, în 2023, a asigurat promovarea echipei din Galați din al treilea eșalon fotbalistic până în prima ligă.