După ce a criticat dur conducerea și a anunțat, din nou, că va pleca de la echipă la finele acestui sezon, Oprița a fost întrebat și despre Mirel Rădoi (44 de ani), fostul său coleg și nașul copilului său.

Daniel Oprița i-a transmis un mesaj lui Mirel Rădoi

Recent, Rădoi a preluat FCSB după ce echipa a ratat play-off-ul, la insistențele lui Gigi Becali, care a rămas fără Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

„Mirel e prietenul meu, e nașul copilului... cred că toți suporterii, și care sunt aici, steliști, îi sunt alături. Țin la el, nu poate nimeni să-l înjure vreodată. E un idol pentru tot ce înseamnă roș-albastru”, a spus Oprița, la conferința de presă.

Mirel Rădoi: „Nu sunt un antrenor senzațional”

La conferința de presă de prezentare, tehnicianul în vârstă de 44 de ani a explicat cum a ajuns să accepte oferta venită de la patronul Gigi Becali.

„Nu sunt un antrenor senzațional care, pe unde a fost, a făcut ca toate echipele să sară în sus. Mi-a cerut ajutorul și am spus: «Bine». Dacă reușesc să duc echipa unde ne dorim cu toții, cu atât mai bine. Există însă și posibilitatea să nu reușesc”, a declarat Rădoi.

De-a lungul carierei de antrenor, Mirel Rădoi le-a mai pregătit pe Universitatea Craiova, Al-Jazira Club, Al-Bataeh și Al-Tai FC, dar și naționala U21, alături de naționala „mare”.

Prima experiență ca antrenor principal la FCSB a avut loc în sezonul 2015/2016, când a stat pe bancă în 29 de meciuri, cu o medie de 1,59 puncte câștigate pe meci.