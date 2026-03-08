Finalul sezonului regulat găsește Universitatea Craiova pe primul loc în clasament, cu 59 de puncte. Oltenii sunt urmați de Rapid București (55) și Dinamo București (52).

În zona de play-off se mai află Universitatea Cluj (51), CFR Cluj (50) și FC Argeș (49). De cealaltă parte, campioana en-titre FCSB va evolua în play-out.

Giovanni Becali a dat verdictul în lupta la titlu: „Are cele mai mari șanse!”

În acest context, Giovanni Becali este convins că echipa din Bănie are prima șansă la titlu și chiar la realizarea eventului.

Oficialul a lăudat lotul construit de patronul Mihai Rotaru și consideră că Universitatea Craiova poate câștiga atât campionatul, cât și Cupa României.

„Craiova are încă un 11 și încă 4-5 care stau în tribună. Ei au 3-4 underi tot timpul. Rotaru poate să facă eventul anul acesta. Are cele mai mari șanse!”, a declarat Giovanni Becali la Fanatik.

Universitatea Craiova nu a mai câștigat titlul din sezonul 1990/1991, atunci când oltenii au realizat și ultimul event din istoria clubului. Cel mai recent trofeu al clubului a venit în 2022, când a fost cucerită Supercupa României.

În ultima etapă a sezonului regulat, Universitatea Craiova va juca pe terenul lui Rapid. Cele două formații se vor întâlni duminică, 8 martie, nu mai devreme de ora 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.