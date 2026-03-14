Fostul fundaș nu stă departe de echipa biancocelestă și este o prezență obișnuită la meciurile echipei de pe Olimpico, dar și la cele din deplasare. În spațiul public a fost tot timpul o prezență discretă, iar acest lucru nu s-a schimbat nici după retragere.

Ștefan Radu ar putea reveni în fotbal: ”I s-a propus ceva”

Chiar dacă a avut o perioadă de pauză, Radu nu duce lipsă de oferte. Mihai Teja (47 de ani) a dezvăluit că acesta a avut o propunere concretă în ultima perioadă.

„Am înțeles că este pe lângă club, încearcă să vadă... i s-a propus ceva, nu mai știu exact ce s-a întâmplat. Am mai ținut legătura, am mai vorbit.

Eu am vrut să mă duc atunci când era Maurizio Sarri (n.r. - în primul mandat), mai vorbisem cu el să mă duc acolo, dar apoi am preluat echipe”, a spus Teja, pentru Sport.ro.

Mihai Teja a fost secund în staff-ul lui Mircea Rednic în sezonul 2006-2007, atunci când Dinamo a cucerit ultimul titlu de campioană, cu Ștefan Radu titular incontestabil în centrul defensivei ”roș-albilor”.

Recordurile lui Ștefan Radu la Lazio

Ajuns de la Dinamo, cu care a câștigat titlul în 2007, la Lazio în ianuarie 2008, Ștefan Radu a devenit ”Boss” la clubul italian: românul este fotbalistul cu cele mai multe meciuri la Lazio (426) și cu cele mai multe apariții în Serie A pentru ”Biancocelesti” (348).

În plus, fundașul a strâns și 6 trofee pe ”Stadio Olimpico”: 3 Cupe ale Italiei (2009, 2013, 2019) și 3 Supercupe (2009, 2017, 2019).

În ultimul sezon ca fotbalist, veteranul care a renunțat la naționala României încă de acum un deceniu a fost folosit în doar trei meciuri: două în Europa League și unul în Serie A.