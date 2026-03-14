Formația pregătită de Cristian Chivu este lider în campionat, cu 67 de puncte după 28 de etape, și are un avans important față de rivala AC Milan. Totuși, „nerazzurrii” vin după eșecul din Derby della Madonnina, motiv pentru care nu își permit un nou pas greșit în lupta pentru titlu.

Inter are și cea mai bună ofensivă din campionat, cu 64 de goluri marcate, și doar 22 primite, iar pe teren propriu este cea mai puternică echipă din Serie A, cu 34 de puncte câștigate.

De cealaltă parte, Atalanta BC ocupă locul 7, cu 46 de puncte. Formația din Bergamo a marcat 39 de goluri și a primit 26, iar în deplasare a adunat 17 puncte în acest sezon.

În aceeași etapă, Juventus, ocupanta locului 6, încearcă să urce pe loc de Champions League. În cazul unei victorii, echipa pregătită de Luciano Spalletti ar putea depăși AS Roma și Como 1907 în clasamentul din Serie A.