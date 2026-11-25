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La conferința de presă premergătoare meciului, Fabian Hurzeler, antrenorul lui Brighton, a avut un discurs laudativ la adresa Universității Craiova și l-a remarcat pe Ștefan Baiaram.

Fabian Hurzeler, antrenorul lui Brighton, a analizat-o pe Universitatea Craiova

„Craiova e o echipă bună, are șapte puncte, se află pe prima poziție în campionat, joacă un fotbal frumos. Nu trebuie să îi subestimăm, suntem concentrați la maximum pentru mâine.

Craiova are un stil de joc de-a dreptul impresionant. Are calitate, merită șapte puncte în Europa, merită să fie pe primul loc în campionat. E interesant modul în care vrea să joace fotbal, nu trebuie să o subestimăm.

Hurzeler: „Numărul 10 al ei se deplasează foarte mult în teren”

Mă aștept la un meci deschis, cu un adversar cu un stil clar de joc. Folosește trei fundași centrali și doi închizători. Numărul 10 al ei se deplasează foarte mult în teren.

E o echipă foarte bună, în fiecare fază a meciului, în posesie și în afara ei. Fundași centrali foarte înalți... Ne așteptăm la un adversar foarte dificil”, a declarat Fabian Hurzeler, la conferința de presă premergătoare jocului.