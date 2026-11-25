Risto Radunovic este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători străini din fotbalul românesc al ultimului deceniu. Muntenegreanul se află la FCSB din iarna lui 2021, însă a intrat în ultimele 6 luni de contract, înțelegerea sa cu gruparea roș-albastră fiind scadentă în luna ianuarie.

Condiția lui Radunovic pentru a continua la FCSB

Fundașul evoluează în SuperLiga din 2017, când semna cu Astra Giurgiu. Evoluțiile sale bune l-au împins către un transfer la FCSB, Gigi Becali plătind 400.000 de euro pentru serviciile muntenegreanului.

Înțelegerea lui Radunovic cu FCSB va ajunge la final în iarna lui 2027. În cazul în care clubul patronat de Gigi Becali nu îi va oferi o ofertă de prelungire, fundașul va rămâne liber și poate semna cu orice altă formație.

Totuși, muntenegreanul ar dori să continue la formația roș-albastră, însă cu o singură condiție. Potrivit spotmedia.ro, Radunovic solicită un contract valabil pe durata a două sezoane. În ciuda acestei cerințe, Gigi Becali ar fi dispus să prelungească pentru încă un an. Rămâne de văzut dacă se va ajunge la un numitor comun din partea celor două parți implicate.