Deși inițial părea că lucrurile se îndreaptă spre direcția sperată, FCSB a intrat într-o nouă pasă ”neagră”, iar finanțatorul roș-albaștrilor s-a văzut nevoit să recurgă la măsuri extreme.

Victor Becali: ”Lui Reghecampf îi trebuie timp!”

Becali a demis o parte din staff, iar, drept urmare, Mihai Stoica a decis să părăsească și el clubul. Responsabilitatea de a redresa echipa stă acum pe umerii lui Reghecampf, iar Victor Becali este de părere că drumul nu va fi deloc unul lin.

Impresarul este convins că Reghecampf va reuși să facă din nou din FCSB o echipă câștigătoare, însă acest lucru va dura, iar răbdarea lui Gigi Becali va fi pusă la încercare. Cu toate acestea, vărul finanțatorului de la FCSB crede că roș-albaștrii nu vor mai repeta contraperformanța din sezonul trecut, când nu au reușit să ajungă în play-off. Victor Becali spune că o calificare în play-off nu este în pericol, însă crede că titlul va mai avea de așteptat până să se întoarcă în vitrina roș-albaștrilor.

”Lui Reghecampf îi trebuie timp, nu are nimeni o baghetă magică. Aici nu joci tenis, joci fotbal, lucrezi cu atâția jucători, nu e simplu. Reghecampf e soluția potrivită pentru FCSB, au făcut cea mai bună alegere, dar asta nu se rezolvă în câteva etape.

Din păcate, perioada de pregătire de iarnă e foarte scurtă, la fel și cea din vară. FCSB nu cred că va avea probleme în a prinde play-off. La campionat e mai complicat, pentru că e o diferență mare.

Mai este și Dinamo, și U Cluj, care te pot încurca, dar play-off-ul îl vor prinde cu siguranță. Eu cred că Universitatea Craiova este favorită la titlu. Are lotul cel mai echilibrat, eu așa văd”, a spus Victor Becali la VOYO SPORT LIVE.